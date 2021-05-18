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【偏方害人】嫲嫲餵孫女飲珍藏4年冬瓜水降溫　4歲女童中毒面色發紫入ICU

兒童健康 11:57 2021/05/18

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內地一名4歲女童喝下陳年冬瓜水後中毒。

近日天氣炎熱，不少人愛喝清涼飲料降溫。內地東莞一名4歲女童小穎（化名），日前喝下嫲嫲珍藏4年的冬瓜水，隨後出現腹痛、頭暈、面色發紫等症狀。女童被送往醫院救治，醫生診斷是「亞硝酸鹽中毒」，經洗胃、導瀉及補充營養後，現無大礙。

喝陳年冬瓜水致中毒

綜合內地媒體報導，事件發生在本月15日，該名女童的嫲嫲因近來天氣炎熱，拿出珍藏4年的冬瓜水，希望替孫女清熱。怎料孫女喝下後出現腹痛、頭暈、面色發紫等症狀，被送往醫院深切治療部治療。醫生診斷女童「亞硝酸鹽中毒」，勸戒家長不要誤信偏方。

消暑降溫的方法很多，老人家最好別用偏方，冬瓜水這樣的還是少喝為妙。

幸好女童經治療後並無大礙，留院觀察及檢測後可出院。據指冬瓜水屬民間偏方，製法是先將新鮮冬瓜洗淨，切成小塊放入陶罐後封口，放在陰涼處，待3、4年後再打開飲用。

冬瓜置於陶罐中，經過長時間的發酵、沉澱及化解，變成了冬瓜汁。傳統上，冬瓜水被認為對於治療中暑、發燒等有奇效，不過醫生警告，醃製冬瓜會將原有的硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽，引致中毒。

同場加映：夏季當造消暑瓜果

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中醫師推介清熱飲品

天氣炎熱容易引發喉乾喉痛症狀，註冊中醫師陳俊傑早前接受TOPick訪問時表示，約有80%病人出現偏熱氣情況。他推介以下茶飲及湯水：

1. 豆湯

功效：健脾、袪濕、清熱
材料及做法：黃豆、黑豆、扁豆、赤小豆，各半兩，煲2小時即可。

2. 酸梅湯

功效：解暑清熱

另外，他表示也可飲用蔘茶（加2至3塊蔘片即可）。沒胃痛問題的人則可飲用檸水，有收虛火功效。檸檬薏米水亦有健脾袪濕功效，但大便不暢、大便偏硬人士、2至3天才有一次大便的人士則不宜飲用，以免便秘問題惡化。

同場加映：轉行做地盤難適應酷熱天氣　營養師推介6款消暑解渴食物

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責任編輯：王明芳

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