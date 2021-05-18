【勁歌金曲x開心速遞】單立文直指馮允謙沒大熱作　Jay：要分辨甚麼值得聆聽

▲ 《勁歌金曲》單立文狠批馮允謙。

曾志偉出任TVB高層後重新改革音樂節目《勁歌金曲》，在「金榜預測」環節中，現場觀眾和歌手可就歌手的表現作出點評。在最新一集《勁歌金曲》中，「豹哥」單立文點評「星夢一姐」菊梓喬外，唱作歌手馮允謙（Jay）演繹新歌《思念即地獄》後，亦被單立文道指出優缺點。

【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班 細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】

▲ 單立文為資深音樂人。（《勁歌金曲》截圖）

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被豹哥狠批

當晚《勁歌金曲》馮允謙總共獲得12個like，填詞人鄭敏和前電台DJ林柏希對馮允謙的評語亦十分正面，林柏希甚至認為《思念即地獄》放在歐美的收音機、電台頻道播也不會失禮。

不過擁40多年樂壇經驗的豹哥則對馮允謙本人提出問題：「我知道你是一位很勤奮的唱作人，但是好像...我個人覺得你走入了一個困局，為甚麼這麼久都沒有一首大熱的歌、經典大熱的作品出現？」

豹哥建議：「但是你自己想想，如果我Jay Fung想要繼續走下去，我要有一首令所有人動容的歌，你要怎麼做？參考一下別人，好像Eric。」

▲ 馮允謙被指勤奮但無大熱歌。（《勁歌金曲》截圖）

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疑似IG回應



主持人Eric Kwok也有問馮允謙：「你寫這首歌時是不是想著它會大熱？」Jay回答：「此刻我是希望做一些事，來表達我目前所經歷的心情。」

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馮允謙IG抒發感受

節目播出後，馮允謙以英文在IG發文，內容大致意思為每個人都有自己的見解，在接收愈來愈多不同意見時，要分辨出甚麼值得聆聽和不值得聆聽。

現年33歲的馮允謙，一歲半時與家人移居加拿大，直到2011年大學畢業後回港參加《超級巨聲3》獲得亞軍入行。

同場加映：林二汶訪問