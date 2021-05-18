【好聲好戲】蔡思貝展視后實力完美聲演郭藹明　戴祖儀聲演陳凱琳連呼吸都跟足【有片】

▲ 蔡思貝與戴祖儀在《好聲好戲》中表現出色。

TVB綜藝節目《好聲好戲》在昨晚（5月17日）播出一集內，有黃翠如、謝嘉怡、蔡思貝、張振朗、戴祖儀與鄧智堅等人參賽，其中蔡思貝與張振朗一組獲主席評判與專業評判，一致全開綠燈，蔡思貝更被大讚神還原郭藹明演出！

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▲ 蔡思具與張振朗聲演郭藹明與張家輝。（截圖）

神還原郭藹明演出

蔡思貝與張振朗拍檔聲演《天地豪情》內郭藹明與張家輝的經典一幕，蔡思貝花苦功對準郭藹明的口型，甚至連聲線、語氣、表情及尾音也學到足。

之後，蔡思貝就指出能模仿郭藹明說話是因為她說話有獨特腔調，她每句結尾也有助語詞及語調較高音。

評判張炳強大讚蔡思貝令人眼前一亮，模仿力強。另一位評判曾秀清讚如果不看畫面，真的以為是郭藹明與張家輝在演戲。黃昕愉就更直指蔡思貝與郭藹明不論外表與樣貌亦與郭藹明非常相似。

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戴祖儀實力驚人

此外，另一組有戴祖儀與鄧智堅參賽，初次參賽的戴祖儀就聲演《巨輪2》中陳凱琳被吳岱融險強姦的一幕。戴祖儀扮演陳凱琳Nana一角，講要求爸爸高天鷲批准她與羅威信離開，但高天鷲卻乘機指一直暗戀女兒，更想強姦對方。

戴祖儀模仿陳凱琳入型入格，由於片段內包括有大量呼吸聲及助語詞，但祖儀都能一一模仿，甚至連陳凱琳的抽泣聲與恐懼亦能聲演出來，最終演出獲5盞綠燈及2盞紅燈。

▲ 戴祖儀聲演陳凱琳。（截圖）

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評判之一的李家鼎大讚戴祖儀第一次配音能有此效果，實在令人刮目相看。黃昕愉亦稱戴祖儀的聲音非常配合陳凱琳，令人看得投入。

網民亦指：「兩位都做得好，高質素的表演。」、「真係好勁，呢一part其實係比較難配的，因為唔係純對白有埋啲動作戲，啲呼吸位各樣野真係要恰到好處，戴祖儀好犀利，真係刮目相看」。

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蔡思貝戴祖儀發文

戴祖儀在IG分享感受：「初次嘗試配音，擔心到揸緊雙手，緊張到不要不要的。雖然唔完美，但好彩無za禍無減分。再次體驗台上3分鐘，台下10年功～捉緊每一個空餘時間，不停練習。同時間比智堅力求完美，不停不停重複緊記每一個語氣，呼吸，和節奏既精神同努力所感染～以後做任何事都要繼續努力努力再努力！」

蔡思貝亦感謝好拍檔張振朗的配合：「我哋講過話唔想咁快合作，想大家成長一下，再擦出新火花。不過，係咁短時間之內，我哋又碰頭，因為今次有新野玩。陌生 心跳 驚慄 練習 興奮 練習 不安 練習 刺激 練習 投入 滿足 謝謝邀請 好拍檔。聲 色 藝 品 加油。」