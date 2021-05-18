【白居二2020】成功申請人本周五起獲發批准信及確認書　可在發出日期6周內購買資格證明書

▲ 「白居二2020」成功申請者將獲發批准信。（資料圖片）

房委會表示，已完成「白居二2020」詳細資格審核，並將於5月21日向4,500名成功申請者，包括4,050個家庭申請者及450個一人申請者，發出批准信及確認書。

每名成功獲得配額的申請者將獲發一封批准信及兩封確認書，兩封確認書分別適用於房委會居屋第二市場的單位及房協住宅發售計劃第二市場的單位。批准信持有人可在批准信發出日期起計6個星期內，向房委會或房協分別遞交確認書以申領購買資格證明書，以便在居屋第二市場，或住宅發售計劃第二市場購買尚未繳付補價的單位。每張購買資格證明書的收費為港幣770元。

購買資格證明書有效期為12個月，有效期屆滿後不會獲得續期。購買資格證明書的持有人在簽署臨時買賣合約後，須向房委會或房協申請提名信，以完成交易。申請者及名列申請表的家庭成員由遞交申請直至簽訂臨時買賣合約當日仍須符合「白居二2020」的申請資格。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙