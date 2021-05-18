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【MIRROR成員】姜濤人氣旺廣告多　姜B演唱會後只獲一天休假

娛樂 12:02 2021/05/18

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

人氣男神姜濤完成MIRROR演唱會後，依然做到無時停。早前姜濤接獲某眼鏡品牌邀請拍廣告。這次是姜B首個太陽眼鏡廣告，所以姜濤在拍攝現場見到林林總總的太陽眼鏡都顯得極為興奮雀躍。

姜濤原來對太陽眼鏡是有一套情意結︰「記得我人生中第一副太陽眼鏡，是細細個同媽媽去加拿大旅行，那時覺得外國人都好鍾意戴太陽眼鏡，所以媽媽就在海邊的一間小舖頭買了副給我，我整個旅程都有戴住，覺得自己變成外國人般。」

小時候的姜濤對於選擇太陽眼鏡亦有他的一套「心得」︰「記得當時我是揀一副鏡面好大副，因為覺得同一個價錢，鏡面大啲感覺抵些。而且我成日借媽媽的太陽眼鏡來戴，細個覺得太陽眼鏡是無分男女裝，所以戴女裝眼鏡都無問題。」
 
姜濤在演唱會後依然工作接工作，幾乎極少休息時間，問到如果能放一日假，他最想做的竟然就是睡覺。

他說︰「在演唱會後有休息過一日，那日就真是全日在屋企瞓，起碼瞓了十幾二十個鐘。雖然內心是想起身做其他事，例如睇電視或打機，但真是太累，最終都是昏迷一般瞓了整天。」

夏天已來臨，一向怕熱又怕出汗的姜濤，原來遺傳自媽媽︰「平時同媽媽出街一定會帶風扇，因為媽媽好怕熱。記得有次同媽媽去日本，當時天氣好熱，媽媽頂唔順，去了便利店買了一大袋冰，全程一路行街一路攬住袋冰，更說即刻心都涼晒可以繼續行街。」

撰文 : TOPick柴犬出動

時尚 家庭關係 日本 姜濤 Mirror

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