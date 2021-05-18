【潮服速報】打造型格山系潮人Look　解構3大品牌全新功能服【內附多圖】

▲ 採用有機棉質及再生纖維物料製造的圓領短袖T恤，設計中性，胸前綴以聯乘系列的標誌圖案，衣領背面更加入反光帶的時尚細節，締造清爽舒適的休閒造型。（$600）（品牌提供）

疫情之下大家都好像變得健康了，至少見到愈來愈多人養成行山的習慣，不時親親大自然。行山就如其他運動一樣，都需要穿上專業的裝備，至少剪裁上要方便活動，最好具有防風防水功能，輕身及容易收納都是大家選擇戰衣時要留意的要點。

AIGLE x FAGUO攜手護生

鑒於全球氣候變化日益嚴重，AIGLE和FAGUO兩大法國品牌決定攜手打造一個別具意義的聯乘系列，以減少二氧化碳排放為理念。產品所使用有機及回收循環再造的棉、橡膠及聚酯纖維物料均符合國際再生標準的可循環材料，並由回收的塑料膠樽製造。包括法國人手製造的天然橡膠靴、拼合兩品牌主調顏色的潑水外套，及為熱愛活動的都市人設計的背囊。同時受到街頭服飾設計的啟發，系列不乏闊腳褲、logo襯衫及衛衣及運動鞋。

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而為了抵消剩餘的二氧化碳排放量，一個AIGLE x FAGUO的森林將會建立，每生產一件產品，兩個品牌將會在法國位於中央盧瓦爾河谷地區的兩個森林合力種植一棵樹木，積極參與實踐綠化計劃。

Columbia花俏色相

充滿春日色彩圖騰設計的全新Columbia山系服系列，即使平日也可作時尚悠閒打扮上街去。品牌一向強調高機能性，結合獨特專利Omni-Tech（奧米·防水透氣科技）與 Omni-Shade（奧米·防紫外線科技）科技研製，極度透氣，而且防水、防風兼防曬，戶外活動時可作全方位保護，更具高度穿搭性。

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主打風衣外套注入不同鮮艷色彩，更在簡約修身剪裁上大玩撞色印花圖案，男裝系列更運用Colour Blocking對比鮮艷色系，撞出獨特的迷彩效果。鞋履更是行山最重要的裝備，FACET登山鞋再推出更具穿搭性色系。以機能與時尚為主軸，採用OUTDRY極緻防水透氣科技，抗撕裂彈導軍用面料，配備HGS後踭穩定系統及快索綁帶系統；Omni-Grip加強防滑抓地力，提升保護性。

The North Face易於收納

The North Face的最新系列Urban Exploration主題是Packable Gear，重點當然是易於收納，方便戶外出行時攜帶。這個中性的別注系列以「喧囂都市」為啟發，具備於春夏季氣候中探索城市的衣櫥必備單品。

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系列重點的可折疊式Utility Vest防風功能馬甲背心，多口袋設計，整件背心更可打包成一隻小斜孭包。系列的多項服飾均塗有DWR（防潑水）和UPF（紫外光防護）塗層，以確保雨天或陽光下提供充足的保護，另有寬鬆速乾FlashDry上衣，在打造機能造型同時能倍感舒適。

產品查詢︰

AIGLE（2196 8698）

Columbia（2310 6523）

The North Face Urban Exploration（3188 5206）

記者︰梁靜詩