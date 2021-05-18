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【家居安全】女住戶公屋頂樓爬出窗晾棉被　觸目驚心嚇窒網民︰張被貴過條命？

親子 12:26 2021/05/18

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有女住戶在公屋頂樓爬出窗晾棉被，場面觸目驚心。

近日天氣酷熱，不少市民都把握機會曬冬衣、棉被等，不過曬衫也要注意安全。一名網民在社交媒體分享，有女住戶在公屋頂樓爬出窗晾棉被，場面觸目驚心，一不小心分分鐘造成奪命事故。有網民批評女主戶的行為非常危險，嘲諷是否「張被貴過條命？」為了晾棉被竟以生命作賭注。

跪在曬衣架上晾棉被

該名網民周日（16日）在facebook群組「PLAY HARD 玩硬」發帖，寫道「替身可以返屋企瞓覺」，並上載了相片。從相片可見，當時一名居於公屋頂樓單位、身穿桃紅色衫及短褲的女住戶，打開窗花後爬出窗外，跪在曬衣架上晾一張白色棉被，正整理棉被的位置，畫面相當嚇人。

居於公屋頂樓單位的女住戶，打開窗花後爬出窗外。（facebook圖片）

而棉被亦伸延至樓下住戶的窗外，遮檔了樓下住戶部分視線，如此晾棉被亦有不妥。

女住戶跪在曬衣架上整理棉被。（facebook圖片）

網民︰曬張被要搵命搏？

帖民一出隨即引起網民討論，一面倒指責女住戶的驚險舉動，有網民留言「張被值錢過人命？」、「曬張被要搵命搏？」、「為咗曬張被去到咁盡」、「個心真係離一離」、「用生命作賭注」、「見到都腳軟」。另有網民估計事發屋邨為葵涌石籬邨，表示「好似石秀樓嚟喎」。點擊睇更多網民意見︰

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    +6

抹窗墮樓意外

家居意外時有發生，今年2月11日年三十，天水圍發生一宗慘案，一名59歲孝順女回天水圍娘家食團年飯，替8旬母抹窗，不幸失足墮樓倒卧平台死亡。此外，2月10日有網民分享，在天瑞邨驚見一名疑似外傭的女子，危企窗台抹窗，場面觸目驚心。點擊看疑似外傭危企窗台抹窗驚險畫面：

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責任編輯：王明芳

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