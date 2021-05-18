【藏槍候判】涉藏有4槍及逾百子彈殼　前空少承認無牌藏槍及彈藥候判

▲ 涉案軍事迷今(18日)於高等法院承認無牌管有槍械和彈藥罪共兩罪，還押至9月23日判刑。（經濟日報資料圖片）

曾任空中服務員的33歲男子，涉於住所及貨倉藏有4支長槍及101個子彈殼被捕，涉案男警誡下稱是軍事迷，槍枝及子彈殼均於網上或經他人代購，他收到槍械組件郵包後會自行組裝，涉案真槍實彈主要用作收藏用，會轉售部份配件圖利，他從沒有使用過，亦沒有意圖傷害他人。涉案前空少今(18日)於高等法院承認無牌管有槍械和彈藥罪共兩罪，還押至9月23日判刑。

被告林靖峰(33歲)，自2016年無業，曾任職空中服務員，沒有刑事記錄。被告承認1項無牌管有槍械和彈藥罪，以及1項無牌管有槍械罪，控罪指他於2019年1月4日，在青衣聖保祿村及旺角龍駒企業厦一單位內，分別管有3支長槍、1支手槍、1支電槍、101個彈殼及槍械組件。

法官問及涉及槍支是否未有上膛及沒有子彈在內，以及曾否使用，或意圖作任何非法用途。控方表示沒有證據顯示涉案槍械曾被使用過，亦沒有證據顯示被告有意圖作任何非法用途。至於所涉槍械是被存放在單位內的床後，只是沒有被上鎖。法官將判刑押後至9月23日，被告還押候判。

案情指，警方於2019年1月4日接獲線報，於街頭截查被告，並以無牌管有槍械罪拘捕及警誡被告，被告稱只有電槍及手銬。

被告其後於警署警誡下透露自己是軍事迷，分別於住所及貨倉藏有3支長槍及手槍，他表示知道是不合法及知道錯，並帶領警員到涉案地點搜查。

警方於青衣聖保祿村一單位的床後起出涉及3支長槍及1支手槍，不同槍械組件及1袋共有101個子彈殼。被告稱涉案槍械及組件從美國郵購，他將之收藏於單位內。

警方其後到旺角龍駒企業大廈一單位，發現載有氣槍及槍械組件郵包。被告警誡下稱，與另外3名軍事迷會見面及透過Telegram聯絡，並曾於2018年8月或9月向其中一人透露郵購了一支長槍。被告表示知道入口槍械是不合法，但他只為興趣及賺錢，並強調在香港只會出售配件。

被告稱因與其中一名軍事迷不和，為免對方將其擁有槍械事件告知警方，遂將槍械及子彈搬到繼父位於青衣的單位，而他只向繼父聲稱有關槍械是氣槍。

被告表示從有使用有關槍支，他只是酷愛槍械而作收藏用，當他從郵購獲得槍械組件後，便從網上學習如何組裝，被告強調沒有意圖傷害任何人。

被告透露以信用上購買槍械組件交易約40至60次，從出售配件則獲得約8至9萬元。被告稱曾透過1名陳姓男子購買槍械6至7次，對方收款後寄到旺角貨倉，當中包括涉案兩枝長槍。

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記者：林育慧