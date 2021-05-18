【遺愛】導演馮智恒感激鄭中基零片酬出演　陳漢娜拍情慾戲要先向男友報備

▲ 電影《遺愛》演員陳漢娜與導演馮智恒接受香港開電視訪問。

電影《遺愛》中的演員陳漢娜與導演馮智恒接受香港開電視主播王凌燕專訪，分享拍攝感受。《遺愛》是首部劇情電影計劃得獎作品，獲政府出資約550萬，男主角鄭中基無酬演出。

因此馮導演坦言很幸運：「這計劃之前有很多好電影，成為我們很好的參考，也有很多電影人樂意幫忙拍攝，並以很優惠的價錢接拍，包括鄭中基和陳漢娜。（鄭中基沒收片酬？）沒有，他當時跟我說，你只有550萬，全部給我都不足以作為片酬，算了不用給了。」

陳漢娜指知道鄭中基是主角時很高興：「我小時候很喜歡看《龍咁威》，因為這部戲之前他已經沒有參與什麼電影，所以能和他演同一部戲很開心，但最不開心是我的角色與鄭中基不夠多對手戲。」

▲ 陳漢娜與馮智恒分享拍攝難忘事。（大會提供）

談到與胡子彤的情慾戲，陳漢娜就指沒有特別感覺：「沒有特別緊張和尷尬，因為和子彤拍攝前已經排練了很多次，我們有種很信任大家的感覺，不會怕有身體接觸不太好。」

電影兩年前拍攝時陳漢娜仍是單身，指無需備案，問現在有男友的她要交代拍攝情慾戲嗎？她說：「現在拍攝都會說。（男友是模特兒會比較理解？）是的，因為他也可能會有這些情況，都是公平的。」

陳漢娜出道以來經常演邊緣少女角色，她指挺享受：「我從來不會想我的角色如何歸類，因為每個角色對我而言都很不同，不怕被定型。也有導演覺得我可以做不同角色，我覺得只要有人相信你，一定會有不同的機會。」