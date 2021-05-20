【超市大搜查】比拼23款預先包裝雪糕　僅8款雪糕不含添加劑、色素及防腐劑

▲ 搜查各大超市22款雪糕，僅8款天然 0「E仔」添加劑雪糕。

夏日炎炎，不少小朋友均喜歡食雪糕消暑，TOPick走訪多間超市，比拼12個品牌共23款預先包裝雪糕及冰凍甜點，結果發現，有8款雪糕皆成份天然，不含任何添加劑、色素、防腐劑等。

據消委會去年6月的報告列表及TOPick搜查，以下8款雪糕皆成份天然，不含添加劑、色素、防腐劑等。名單如下（組圖）：

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此外，消委會曾檢測市面20款雪糕，而生物科技公司「水中銀」（下稱水中銀）亦曾檢測過29款雪糕樣本，發現部份雪糕含有防腐劑山梨酸、人工色素，而在急性及慢性毒物檢測上，亦有部份樣本未能通過不含類雌激素測試。

據水中銀於2017年的檢測，29款雪糕樣本中，有12個樣本完全通過毒性檢測，被評為「品質卓越」，詳細名單如下：（組圖）

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該12款安全雪糕名單中，有3款雪糕更屬於不含類雌激素、添加劑的安全雪糕，包括Movenpick 夢幻雲呢拿雪糕、HaagenDazs士多啤梨雪糕及HaagenDazs抹茶雪糕。

「水中銀」引述世衞與聯合國報道解釋，選擇含類雌激素的產品可能導致癌症，不育，性早熟，肥胖，神經系統紊亂等疾病。

此外，據消委會早前名單及成份列表，發現20款預先包裝雪糕及冰凍甜點中，有12款含有食物添加劑，最多的一款更有多達11種添加劑！最多添加劑的為樂天的「Monaco Multi Vanilla Flavour Frozen Confection」雪糕，而雀巢牛奶公司脆皮樂亦有多達10種。而TOPick比拼12個品牌共23款預先包裝雪糕及冰凍甜點，同樣發現15款雪糕含有食物添加劑。

完整清單如下：

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拆解「E仔」添加劑：

色素

英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人工色素。

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

乳化劑

例子：E322，E444，E471，E475，E477，E1520

乳化劑是一種界面活性劑。製作過程中，乳化劑可幫助水溶性、脂溶性這兩種物質更易混合在一起。

穩定劑

例子：E407，E466，E492，E414，E1450

穩定劑增加食品的黏稠度，具有穩定、乳化或懸濁狀態作用，能形成凝膠或提高食品黏度。

調味劑

美國註冊營養師杜怡琛（Samantha）曾接受TOPick訪問時指，香料、調味劑（artificial flavoring）主要分為化學合成和天然香料兩種，化學合成香料則在實驗室製作做出來，天然香料由天然食物提煉，但過程中亦可能添加了大量化學物。

增味劑、香料或調味劑有機會令人偏好濃味或加工食物。這些食物營養價值較低，比起天然食物較多糖份，脂肪和熱量， 容易增加患上慢性病和肥胖的機會。

營養師李杏榆曾表示，不少雪糕內均使用食用色素及防腐劑，但這些化學添加劑並沒有使用必要性。過去有研究指出，兒童攝入太多色素可能會引致過度活躍，影響情緒。

專家：10歲前常吃雪糕腸道愈吃愈差

中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指出，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。

外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關係，實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 (CMC) 及「Polysorbate 80」(P80)後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。黃秀娟指，很多食物都有CMC及P80，例如雪糕、果凍、糖和花生醬。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，須定型或長期保鮮的食物添加劑含量會較高。

她表示，2歲至10歲幼童的腸道菌群轉變極快，飲食習慣對腸道健康來說很重要，如果進食太多含添加劑的雪糕，或會增加腸道內的壞微生物。壞微生物會擠壓好的微生物，出現失衡狀況，影響腸道健康，更會增加小朋友日後患某些疾病風險，如腸發炎等。

同場加映營養師推介低卡雪糕

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同場加映：人工色素或影響兒童專注力 營養師解構6大邪惡色素

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責任編輯：黃存新、梁節儀