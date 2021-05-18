【免費本地遊】旅發局指未來兩星期推出「賞你遊2.0」　研再推酒店「Staycation」優惠

▲ 本地遊亦已可復辦，旅發局透露，將於未來兩星期推出第二輪「賞你遊」活動。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情緩和，本地遊亦已可復辦，旅發局透露，將於未來兩星期推出第二輪「賞你遊」活動，讓港人在本地消費滿指定金額後，可免費換取本地遊名額，亦會研究再推「Staycation（住宿度假）」優惠。旅發局又指，對港星「旅遊氣泡」延期感到可惜，但已準備好重新歡迎星洲旅客來港，局方會支持港府盡快與內地通關。

旅遊業復甦之路：旅發局料旅客將偏好深度遊體驗，大灣區亦成機遇；旅遊事務署稱疫苗接種為業界帶來曙光，詳情即看：【下一頁】

隨本地遊復辦，旅發局早前預告，會加碼推出第二輪「賞你遊香港」，市民在本地消費滿800元，可免費參與一次本地遊旅行團，名額2萬個。旅發局總幹事程鼎一今日（18日）出席局方舉辦的網絡旅業簡報會時透露，有關活動將於未來兩星期推出，屆時會公布更多詳情。

程鼎一指，早前推出的「賞你住」活動反應熱烈，局方會研究再推出與酒店「Staycation」的優惠，歡迎業界提出意見。

對於香港與新加坡原定下周三（26日）啟動的「航空旅遊氣泡」，因星洲疫情反彈而延期，程鼎一坦言感到可惜，但相信「旅遊氣泡」仍會是旅遊業復甦初期恢復跨境往來的安排，旅發局會期待新加坡旅客重臨香港。

國泰航空顧客董事羅世民在同一活動上亦言，港星「航空旅遊氣泡」雖然延期啟動，短期未能啟航，但相信總有成功重啟之日。

點擊圖片即睇香港日與夜的靚相：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

特首林鄭月娥今日早上在行政會議前指，香港與內地有條件放寬通關安排，擬如期進行「來港易」計劃。出席旅業簡報會的旅發局主席彭耀佳說，局方會與政府溝通，加快與內地通關的安排，但最終決定仍要中港兩地政府協商，當有落實詳情時，旅發局會支持及配合安排。

此外，羅世民提及，綜觀全球各地的疫苗接種率及進展，留意到加拿大﹑英國﹑日本﹑美國﹑澳洲﹑歐盟﹑新加坡﹑南韓等國料最快今年第四季開始可達至群體免疫，預期這些國家及地區有機會在今年內恢復跨境旅遊。

他認為，疫苗接種成未來出行旅遊關鍵，國泰現時已有逾8成機師及近5成機組人員打針，並預料員工及機組人員於未來最少兩年都需要在值勤時配戴面罩，國泰亦會繼續加強防疫措施。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩