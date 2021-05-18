【ERROR自肥企画】無制限OT編集團解密　格仔導演Mike：講緊嘅係堅持

▲ 《ERROR自肥企画》團隊揭幕後前製過程苦與樂，格仔導演Mike：「堅持住認為正確嘅事！」

ERROR主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》已成網熱話，在昨晚（5月18日）播出的第11集《ERROR自肥企画》，除把節目的遺珠鏡頭播出外，還首度放映大量幕後製作團隊「無制限OT編集團」，為節目作前製的幕後花絮。

當中精彩畫面窩心又感人，格仔導演Mike（劉諾衡）於片尾講堅持的感言和截圖，一晚之間更在網上瘋傳，而負責剪接的Agent L（Alfred Cho）更直言：「剪嘅時候唔小心喊咗。」

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▲ 「無制限OT編集團」。（instagram圖片）

揭團隊幕後辛酸

《ERROR自肥企画》第11集以「BTS」（Behind The Scene）為題，講節目鏡頭背後的故事。

節目起首便提到由於每集只得半小時，所以許多精彩畫面未能放送，於是前半部份的節目主力播放ERROR的滄海遺珠畫面，包括之前播出只得25秒、阿Dee的自肥項目《鹹濕荒島俏博士：學術篇》，以及「ERROR遊詐詭」193兩度中伏的畫面。

後半部份，則播出節目製作團隊「無制限OT編集團」編劇Fai、助理編導Sunny Rain P、導演Alfred、撰稿員阿森等人的的心聲與苦樂。在節目中永遠被打上格仔的導演Mike，躺在ViuTV的會議室地上，回憶與團隊製作節目的辛酸。

▲ 格仔導演Mike。（節目截圖）

團隊確保遊戲安全

Mike與「無制限OT編集團」憑著非凡想像力設計了各種遊戲給ERROR，而為了確保節目質素，團隊會身先士卒，由幕後人員試玩遊戲。

當中包括在「私人地方」即公司會議室試航拍機、在公司走廊試玩「Big壁精奴」的爆門一刻，再度炸毀ViuTV吉祥物「Sound Bear」之前，亦先行試爆破，以確保安全。

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不只遊戲，連大懲罰的項目，「無制限OT編集團」亦會先親自挑戰，例如其中一集的「加料泡芙」，團隊無懼難食與反胃，吃下加了雞子、Wasabi、咖哩粉等的泡芙，甚至食到流淚食到嘔也在所不辭。

▲ 「Big壁精奴」四門報價索價五萬，後來由隊團親自製作出發泡膠成品。（節目截圖）

憑一股熱血製作

此外，《ERROR自肥企画》中的各項「攞膽」遊戲，牽涉許多特別、大型的道具，大部份都有團隊一手一腳炮製。

而Mike導亦直言，製作過程是他最享受的過程：「好享受每次拍攝前嘅一晚，一班人留喺公司做道具。其實好辛苦，第二日六、七點集合，凌晨兩、三點仲喺公司做道具，真係返屋企沖個涼睡一睡，又要出門口。但爽嘅原因係，個件事變得好屬於自己，一定係我哋先做得到，呢個係個好難忘的回憶。」

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自行研發「死亡行星」

節目中最讓ERROR隊員們害怕的，就是接受「死亡行星」的懲罰，《ERROR自肥企画》在本集亦有講到「死亡行星」的研發過程。

「死亡行星」同樣由幕後人員逐一嘗試，直到武器有足夠攻擊性為止，研發人Mike導謂：「我係非常滿意呢個產品，覺得拎出去賣係有機會賺到錢。點整唔會話俾你知，呢個係商業秘密。死亡行星係咪一個危險嘅嘢？佢絕對唔係一個安全嘅嘢，但只要你劑量用得恰當，佢係唔會造成永久傷害。」

▲ 「死亡行星」初版。（節目截圖）

至於「ERROR遊詐詭」中，有不少Mike導非常滿意的作品，他直言：「整蠱類係幾鐘意拍。」

其中用來整蠱193（郭嘉駿）的射Cream炮，由助理編導Sunny RainP親身上陣體驗可行性及安全性。

▲ 最經典的「鳳凰不死鳥」。（節目截圖）

早想整蠱阿Dee

而最經典一幕、整蠱阿Dee（何啟華）的「鳳凰不死鳥」，節目中有講述這一幕的由來：「本來由《花姐ERROE遊》第一輯在日本已經想拍，但最後因為預算原因拍唔到。」

是次在香港實現「願望」，以低成本打造地洞，Mike直言：「唔講我哋一集節目拍幾錢，但我敢講係同樣預算下，香港我哋係做得最好。」

▲ Mike導最滿意的作品。（節目截圖）

在「鳳凰不死鳥」拍攝前，團隊花了兩日時間到場地視察、構想和確保過程安全。

Mike與Rain P分別親身上陣體驗地洞，Mike奮身跑進地洞後表示非常之安全：「而家完成度約6成，已經會俾100分。期待咗3年，最終不使靠人哋，靠自己一手一腳做出嚟。拍出來嘅畫面算係我節目之中數一數二最享受的時刻，成功感好大。」

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到節目尾聲，躺在地上的Mike真誠地吐心聲：「雖然非常老套，但做節目同做任何事一樣，講緊嘅係堅持。」

他續稱：「有好多時候你會遇到好多阻礙，因為規矩、道義、預算，各種理由，會阻礙到你去堅持。我哋呢班人可以由第一個節目可以行到嚟而家，拍到啲會有觀眾欣賞嘅節目，其實係因為我哋堅持住一啲我哋認為正確嘅事。有時堅持聽落好容易，但其實好難，因為有好多因素，但就睇下你堅唔堅持到。」

畫面最後打出：「致一直還在堅持的人」此幕被觀眾及網民截圖，在網上流傳。

許多觀眾都指被「無制限OT編集團」感動，感謝他們在這個時候的香港，為大家帶來一點鼓勵與歡樂。

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同場加映：強尼訪問