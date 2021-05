【莫文蔚演唱會】Karen重新演繹《喜劇之王》主題曲　拍MV遊舊地：好多畫面在腦裡浮現

▲ 莫文蔚重新演繹《喜劇之王》主題曲曲《The Way You Make Me Feel》。

莫文蔚(Karen)出道以來除帶給樂迷很多國語作品外,多首廣東歌曲亦是樂迷的心頭好,適逢Karen下月舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》,她特別製作The Visual Album(影像專輯)《The Voyage》,與樂迷重溫她鍾情的多首經典外,同時亦透過影像分享個人感想。

顧名思義,在影像專輯《The Voyage》內,莫文蔚會以音樂紀錄片的形式與樂迷分享她對事業、愛情及香港的感受外,亦會演繹她5首經典的廣東歌,當中包括電影《喜劇之王》主題曲《The Way You Make Me Feel》。

Karen在《喜劇之王》每個場面都令人留下深刻印象,所以今次在《The Voyage》中,她特別揀選了在石澳為其中一個取景地點,而且更回到《喜劇之王》其中一個重要拍攝地點----石澳健康院,在院中拍攝《The Way You Make Me Feel》的MV,在MV拍攝期間,Karen並特別以現場收音方式重新演繹此歌。

對於重遊舊地,Karen感受良多地回憶稱:「一唱《The Way You Make Me Feel》,好多畫面在腦裡面浮現,感覺就好似昨日發生一樣,這處實在有太多難忘回憶!加上有少少海風在沙灘那邊吹來,感覺好爽!」

除《The Way You Make Me Feel》,另外4首經典廣東歌都同樣會重新編曲,並於拍攝MV時以現場收音錄製,讓樂迷可猶如現場觀賞Karen獻唱一樣。

有關 《The Voyage》預告片段現已於銅鑼灣地鐵站F1出口video wall上放映,另外,《The Way You Make Me Feel》MV將於5月18日晚上8時於莫文蔚官方VEVO。