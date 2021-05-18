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【莫文蔚演唱會】Karen重新演繹《喜劇之王》主題曲　拍MV遊舊地：好多畫面在腦裡浮現

娛樂 12:58 2021/05/18

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莫文蔚重新演繹《喜劇之王》主題曲曲《The Way You Make Me Feel》。

莫文蔚（Karen）出道以來除帶給樂迷很多國語作品外，多首廣東歌曲亦是樂迷的心頭好，適逢Karen下月舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》，她特別製作The Visual Album（影像專輯）《The Voyage》，與樂迷重溫她鍾情的多首經典外，同時亦透過影像分享個人感想。

顧名思義，在影像專輯《The Voyage》內，莫文蔚會以音樂紀錄片的形式與樂迷分享她對事業、愛情及香港的感受外，亦會演繹她5首經典的廣東歌，當中包括電影《喜劇之王》主題曲《The Way You Make Me Feel》。

Karen在《喜劇之王》每個場面都令人留下深刻印象，所以今次在《The Voyage》中，她特別揀選了在石澳為其中一個取景地點，而且更回到《喜劇之王》其中一個重要拍攝地點----石澳健康院，在院中拍攝《The Way You Make Me Feel》的MV，在MV拍攝期間，Karen並特別以現場收音方式重新演繹此歌。

對於重遊舊地，Karen感受良多地回憶稱：「一唱《The Way You Make Me Feel》，好多畫面在腦裡面浮現，感覺就好似昨日發生一樣，這處實在有太多難忘回憶！加上有少少海風在沙灘那邊吹來，感覺好爽！」

除《The Way You Make Me Feel》，另外4首經典廣東歌都同樣會重新編曲，並於拍攝MV時以現場收音錄製，讓樂迷可猶如現場觀賞Karen獻唱一樣。

有關 《The Voyage》預告片段現已於銅鑼灣地鐵站F1出口video wall上放映，另外，《The Way You Make Me Feel》MV將於5月18日晚上8時於莫文蔚官方VEVO

撰文 : TOPick柴犬出動

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