周守仁：給予學生思想空間重要　應多聆聽和陪伴年青人

▲ 香港教區候任主教周守仁表示，給予學生思想空間重要。（本報記者攝）

香港教區候任主教周守仁表示，教育方面而言，給予學生思想空間重要，強調若沒有思想空間，學生未能成長。他又指，陪伴、並有同理心地理解年青人很重要。

周守仁指出，希望教育界能為學生保留思想空間，明白涉及法律等敏感議題要小心處理，他日後會尋找法律專業人士協助學生了解有關議題。他認為，聆聽年青人很重要，要懂得理解和感受他們的處境，但不代表需要認同，形容這「已是好開始」，又指社會對年輕人的要求，不能如對待成年人一樣，「自己都學習緊」。

被問到香港宗教與政治的關係，應是參與還是分割，周守仁回應指，生活充斥政治，要視乎屬於甚麼方面的政治，若涉及宗教使命，就會有溝通合作，至於上街遊行，則視乎將來情況的需要。

被問到作為主教，如何做到聆聽各界意見、團結社會的使命，周守仁指，對話及聆聽很重要，「在一個很大的演講廳對話只是做騷」，認為對話應以小組形式進行，社會才能建立信任，相信教區可爭取與各方對話溝通。

六四事件當年，周守仁曾上街悼念，被問到會否參與今年的六四悼念活動，他表示，要視乎今年的六四悼念活動是否合法，強調自己不會做違法的事情。

被問及過去幾年中國內地有「拆十字架」行動，是否存在迫害天主教徒及基督徒的情況，周守仁表示，對於拆十字架的行動「感覺不好」，但他並不知道拆十字架背後的原因，指要再了解。

周守仁說，對於能擔任香港教區下任主教感到榮幸，形容是「任重道遠」，透露自己原本不是很願意出任，但基於教宗的任命，加上自己是耶穌會士，因此接受，強調教宗沒有施壓。他又指，他一直從事教育工作，對教區工作不是很認識，未來要依靠湯漢樞機、輔理主教夏志誠及整個教區幫忙，他又希望能幫助弱勢群體，包括遭受家暴及失業人士。

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記者：尹櫻霖