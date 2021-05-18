【隱形鼻罩】淘「隱形鼻罩」塞鼻望能多重保護　港男大呻中伏：完全透唔到氣

▲ 港男淘「隱形鼻罩」大呻中伏：完全透唔到氣！

新冠肺炎疫情持續，戴了口罩超過1年，有港男在淘寶發現一種聲稱「隱形口罩」的鼻塞，希望搭配口罩使用可以「多一重保護」。不過，當他戴上鼻罩後卻發現根本難以呼吸，大呻中伏。

▲ 港男在Facebook群組「淘寶唔開心share （中伏group)」分享，在淘寶淘了50個被稱為「隱形口罩」的鼻塞。

港男在Facebook群組「淘寶唔開心share （中伏group）」中發帖分享，指在淘寶以100元人民幣淘了50個被稱為「隱形口罩」的鼻塞。他聲稱賣家指鼻塞透氣兼可重用1個月，本來打算戴著口罩時使用，可多一重保護。豈料戴上後，「個鼻完全吸唔到氣。」

用廁紙塞鼻都仲好過佢。

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從港男提供的產品詳情可見，賣家指「隱形鼻罩」有防花粉、毛髮，適用於各種粉塵行業。而且眼鏡不起霧、不悶熱、不花妝。可以水洗循環使用，建議1個月更換1個新的使用。

雖然港男指花了百元人民幣購買50個「隱形鼻罩」，不過TOPick記者在淘寶官網了解，發現同類型白色、疑似海綿材質的「隱形鼻罩」，50個只需約28至40元人民幣不等。

▲ 其他買家示範。

至於另一款、帶有品牌的「隱形鼻罩」，含過濾器、靜電棉濾片、內托、活性炭濾片等，則售約60元人民幣2對。

▲ 另一款含過灑器、靜電棉濾片、內托、活性炭濾片等的「隱形鼻罩」。有買家指戴了一個月完全變黑。

其他買家示範試戴：

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帖文一出即引起網民熱議，不少網民不解港男購買「隱用鼻罩」的用意，直指阻礙呼吸是必然：

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耳鼻喉專科醫生：「隱形鼻罩」沒防疫功效

耳鼻喉專科黃漢威醫生接受TOPick訪問時指，這類「隱形鼻罩」不能取替醫療口罩，因為沒有防疫功效，本身醫療用品中都沒有此類產品。不論「鼻罩」是用什麼質地製成，塞著鼻孔都會覺得難以呼吸，應馬上停用。假如吸入鼻內，更有機會跌入喉嚨、氣管，導致窒息。

猶如用棉花或紙巾塞鼻孔。天氣熱時，更加難以呼吸、更辛苦。

黃醫生表示，外科口罩已經有足夠的防疫功效，故無必要戴上口罩後再戴一個「鼻罩」，不會因而有多一重保護。

而且戴鼻罩不但沒防疫功效，更有機會適得其反。市民戴上鼻罩後或會因難以呼吸、覺得侷促而直接用口呼吸，這樣反而不能防止細菌入侵。鼻本來有過濾作用，可過濾塵埃、雜質，是人體第一道防線。假如直接用口呼吸，細菌、塵埃就會直入喉嚨、氣管，增加風險。另外，鼻中隔及黏膜也較薄弱，如長期有異物壓住，或會導致流鼻血、發炎、潰瘍等。

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責任編輯：楊宛茜