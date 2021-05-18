【網絡熱話】大廈貼告示禁帶榴槤者搭升降機　網民獻計出奇招應對超爆笑

▲ 大廈貼告示禁帶榴槤者搭升降機，網民獻計出奇招應對超爆笑。

踏入夏季，又是吃榴槤的季節，不過，榴槤的氣味並非人人都能接受。近日有網民分享圖片，指有大廈張貼告示，寫明「攜帶榴槤者不得使用升降機」 ，引起網民熱議，不少人留言出奇招應對。

該名網民於Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」圖文並茂發帖求救「點算好」，相中可見，拍攝地點為大角咀福全大廈，大堂升降機旁貼出2張由管理處貼出告示，提醒「攜帶榴槤者不得使用升降機」 、「攜帶榴槤者不可用升降機」，而拍攝者卻手持3盒榴槤，畫面惹人發笑。

▲ （圖片來源：網民Mok Yui Lum）

圖片引起網民熱議，不少人認為大廈告示搞笑，亦有人認為管理處不應限制住客能否帶榴槤乘搭升降機，「管理處憑乜嘢唔俾榴槤入先？公契有冇寫？有冇開業主決定？呢個都仲係香港喎」，亦有不少人留言獻計教樓主應對，點擊下圖看更多網民留言：

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榴槤助消化排解便秘 減慢衰老防癌

水果之王榴槤是許多人的摯愛，但榴槤營養價值你又知多少？一瓣重約234克的榴槤，熱量高達357千卡，相等於約1.5碗白飯，減肥人士需要慎吃。但除了高熱量外，榴槤原來也有不少鮮為人知的營養功效。

據美國農業部數據顯示，一瓣榴槤的膳食纖維達9.23克，以人體一天攝取25克纖維計算，相等於一天攝取量的36%。豐富的膳食纖維有助消化系統分泌，增進腸胃蠕動，避免便秘、腹瀉等問題發生。

榴槤含豐富維生素C，能清除體內的自由基，令皮膚保持濕潤，從而減慢衰老、脫髮、老人斑等症狀。此外，榴槤中的維他命B群，可預防癌細胞形成，增強免疫系統。

註冊中醫師劉芷寧曾受訪表示，榴槤性質溫熱，體質燥熱人士多吃，會有牙齦腫痛、流鼻血、噁心嘔吐等症狀。體質陰虛者食太多則會令體質過於燥熱，導致咽乾喉痛、流鼻血等不良反應，因此建議榴槤每日只食2小粒。

至於如何揀選靚榴槤，東甲榴槤山莊導賞員Filex早前接受TOPick訪問，教大家三招揀靚榴槤，更分享食完榴槤後去除手上榴槤味的特別秘方！

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責任編輯：羅嘉欣