【育兒心得】IT爸爸獨力承擔七口家庭開支　5孩港媽：教導和有愛才是關鍵

▲ 港媽Winkie說養5個孩子不如想像中需要那麼多錢，反而教導和付出愛才是關鍵。

一家七口，5個孩子分別16歲、15歲、7歲、6歲及4歲，日常生活、起屋飲食、功課輔導等，由媽媽Winkie 一手包辦，全家生活開支則由任職IT的爸爸John獨力承擔。收入剛好足夠養家，Winkie說養5個孩子不如想像中需要那麼多錢，反而教導和付出愛才是關鍵。

本身是獨生女的Winkie，早在十三、四歲時便隻身到蘇格蘭讀書，17歲那年獨自飛往英國升讀大學，那時認識了現在的丈夫John，23歲大學畢業便意外懷孕，John當年都只得24歲，身邊不少親友都着她三思。

那時候很多人都反對我把孩子生下來，無論家人和朋友也一般想法，他們都說我太年輕了，剛讀完書應該多玩幾年。但我跟丈夫想法卻不一樣，也許因為丈夫是BBC（British Born Chinese）在英國長大，外國的風氣是較早生孩子的，我們也覺得可以，便決定結婚生小朋友。

▲ 大女和二仔都在英國出世，Winkie希望他們學好中文，加上想他們陪伴外祖父母，因此決定回香港生活。（受訪者提供）

親友反對生孩子

大女Cammy出世14個月後，二仔Christian又接着而來。

頭兩個孩子在英國出世，那時候心想，反正都要湊仔，不如一年一個快手一些可早點收工。

當大女3歲時，我們便回香港居住，最主要原因是我是獨生女，很想帶兩個孩子回來陪伴公公婆婆，同時也希望孩子能學好中文。

第三個孩子即細家姐Caitlin相差8年才在香港出世，全因Winkie身體問題拖延了計劃。

生到第四個是仔仔Chance，已經有兩仔兩女其實很滿足的了，真的打算收手。突然丈夫說打算在40歲時再多生一個，我跟他說到時候我也39歲了，生得出也怕無力湊。

最後，Winkie在35歲時有了老五即細女Cayla，正式宣布收工。

▲ Winkie會在不影響孩子學業的情況下，訓練孩子幫忙家務及照顧弟妹。（受訪者提供供）

親自為孩子補習

Winkie一直當全職媽媽，一家七口全靠任職IT的爸爸供養。對於早年很多人經常掛在口邊「養一個孩子要400萬」的講法，他們一直不以為然。Winkie說要養活5個孩子，其實不如想像中需要那麼多錢，反而家庭經濟最緊絀是剛從英國回香港的那一年。

我們剛從英國回香港時，經濟很差，丈夫找不到合適的工作，那些公司都不敢聘用他，主要是出不起人工。後來，好不容易找到工作，一開始時入工也低的，一萬元收入要養幾個人，幸好當時回港住在父母家，開支不致太大負擔。直至捱過了一、兩年，丈夫轉工後人工加幅大了，現在一個養7個也不成問題，不致開不到飯。

Winkie跟丈夫均大學畢業，早在大女和二仔出世期間，丈夫更取得兩個學位，二人都中英文流利，平日Winkie會當補習老師教導孩子功課，省回不少補習費用。此外，家住西貢的Winkie給子女安排在家附近的津貼學校讀書，學校校風好，加上區內多外籍人士，子女的同學不少都是外籍學生，根本不用負擔昂貴的學費送子女到國際學校讀書。

愛與陪伴才最重要

Winkie認為作為父母，除了養活孩子，給孩子的愛和陪伴才最重要。

你放多少心機去陪他們成長，以及給孩子的同理心也很重要。

Winkie希望子女能夠快樂成長，為人母初期曾經有過一段迷茫的時期，但最後還是堅持自己的一套，回想過來，還是覺得自己的一套是正確的。

記得大女小一時我也很緊張，因身邊所有人都很緊張，我也因此被他們影響，擔心孩子學的東西不夠多、進步不夠多。直至丈夫問我，怎麼原來香港的小學有功課做的嗎？因為他在英國長大，在他的世界裏，小學是不應該有功課做的，那一刻被他敲醒了我，我在孩子的功課上也就放鬆了，為何要迫孩子這麼多呢？

▲ 只要懂得分配時間，要照顧5個孩子其實不難。Winkie更可抽空安排自己學習進修。（受訪者提供）

Winkie又想起初期也有給大女上興趣班，但很快就停止了。

那時她讀幼稚園，返上午班，放學回來吃點東西便午睡，但那些課外活動要三、四點才開始，為了準時參加，她放學回來吃點東西睡一會又要迫住她回學校去，我很記得女兒在車上睡得像頭小豬，那時候我覺得只是幾歲人仔，何必這麼辛苦呢？因此很快便停了這些課外活動。但當時身邊有許多人都不認同，說我甚麼都不讓女兒去學是不行的。不過，這些迷茫都過去了，到老三、老四和老五時我也就教得相對輕鬆。

Winkie的方法的確對他們的孩子奏效，5個孩子讀書都自動自覺，大女升中時，老師更提議Winkie讓成績良好的女兒選擇將軍澳區內一些band 1 的中學就讀，最後，Winkie給女兒選了西貢區內一所校風良好的band 2中學，現在女兒學習愉快，也是Winkie樂見的。

▲ 兄弟姊妹相親相愛，哥哥會教導弟妹溫習功課。（受訪者提供）

疫情下的混亂

疫情下5個孩子都要在家網課，難免會出現混亂。到現在開始復課，5個孩子都部分時間在家或回校，混亂還是繼續。

每天晚上我都要問他們今個星期誰要返學校上課？哪一個要在家網課？因為如果回校的話，要早一小時叫他們起身出門。但若是網課就可以睡到最後1分鐘。另外，小學那個返8點，幼稚園那個返9點，幼稚園現在沒有了小食時間，縮短了返學時間只得兩小時，因此放學回來沒吃過東西，便要匆匆弄些東西給他們吃。然後大約12點幾，到小學的那兩個放學回來，又要預備東西給他們吃……

Winkie照顧5個孩子樂此不疲，孩子多，吵鬧難免，但彼此感情都很要好，吵鬧過後又扭在一起玩耍，排排坐看電視。身為獨生女的媽媽Winkie看在眼裏，覺得孩子都很幸福。

記者︰陳淑儀