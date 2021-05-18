【台灣疫情】亞東醫院1名男確診者死亡　蔡英文冀台灣生產疫苗7月底可供接種　

▲ 蔡英文今早聽取疫苗生產公司的簡報。（蔡英文Facebook）

台灣疫情繼續肆虐，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今早到疫情指揮中心視察。蔡英文在視察後表示，由台灣自行研發的疫苗已進入臨床實驗第2期的收尾階段，希望於7月底前有第一批疫苗供應。

蔡英文表示，透過各種管道向國外購置的疫苗會陸續到位，對於美國政府宣布即將釋出到國際的疫苗，駐美代表蕭美琴也正在積極接洽爭取中，呼籲民眾不用擔心。她又說，由台灣研發生產疫苗也在預期進度上，聯亞及高端兩間生物科技公司研發的疫苗都已經進入臨床實驗第2期的收尾階段，政府會把關疫苗安全及品質，期望今年7月底前有第一批疫苗供應。

蔡英文亦呼籲，民眾要做好防疫措施，並根據指揮中心指引，把醫療資源留給重症患者。她指，由於確診人數增加，當局將啟動加強版的集中檢疫所安置輕症或是無症狀患者。



另外，據台灣傳媒報導，新北市亞東醫院爆發院內感染，至今9人確診，其中1名86歲男性確診者死亡，醫院表示，該確診者是其中一名被感染的病患，本身患有多重慢性疾病，被感染後不幸身亡。

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責任編輯：黃悅晴