【尷尬婚禮】不滿被伴娘迫讀冗長誓詞　新郎嬲爆當眾撕毀發難：嫁不嫁

新郎迎親時通常都會讀愛的宣言，網上熱傳廣東一名新郎在迎親時，不滿被伴娘和新娘迫讀她們訂下的結婚誓詞，認為誓詞太長且無法做到，竟當眾翻臉撕毀誓詞，並向新娘發難嫁不嫁，嚇得新娘極度尷尬，一度不知所措。

綜合内地媒體報道，從短片所見，身形略胖的新郎迎娶新娘時單膝下跪，並手持大聲公準備讀出誓詞，新郎疑眼見誓詞冗長，故只願意答應誓言中的部分內容，詢問新娘，

你想聽哪兩句？我讓你選。

伴娘一句話令新郎當場發火

身穿黑衣的新娘表示「我想你讀完整段」，新郎當場搖頭表示，「我沒能力實現！」更作狀起立並稱，「我走了，拜拜！」，大家都覺得新郎在搞氣氛，引起在旁親友哄堂大笑。但之後伴娘一句話，令新郎當場發火，並撕掉結婚誓詞，還逼問新娘，「沒得選，嫁不嫁？」，新娘被嚇得一臉尷尬不知所措。

點擊下圖看新郎撕毀誓詞翻臉全過程：

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片尾顯示，其他人則趕緊打圓場緩和氣氛。短片最後未有二人是否成婚。

該段短片曝光後引起網民熱議，網民對新郎表現亦褒貶不一，有人稱新郎太過大男人，「這種斤斤計較的人可別嫁，想想都可怕。」；有人則為新郎報不平，「結婚明明是一件平等的事，為甚麼婚禮上總要把新郎整得像奴隸一樣」；亦有人稱，「好多誓詞寫得都很尷尬、很難實現，都是閨蜜搞的」。

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責任編輯：王明芳