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【正能量】推「考0分送水煎包」幫學生打氣　小食店老闆鼓勵：考0分並不可恥

教育 13:33 2021/05/18

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縱使「求學不是求分數」，大部分家長都不希望子女考試不合格。在台灣，有小食店老闆推出「0分試卷換水煎包」活動，希望鼓勵學生不要因為受到挫折而放棄自己。

考試0分學生可免費換取水煎包。（東森新聞圖片）

自己曾是成績差的學生

據台灣《東森新聞》報道，40歲老闆陳天祥在南投縣水里鄉經營小食店已20年，主要賣水煎包和蔥油餅。小食店為區內人氣食店，每日一到下午時段便會大排長龍。

陳天祥接受訪問時表示，在五月初生日時有感而發，回憶起當年仍是學生的自己成績很差，在班上幾乎考包尾。他明白到成績欠佳的學生往往都會被忽略。為了鼓勵這些學生，他決定由5月10日至7月30日，只要學生拿0分試卷到小食店，就可以免費換一份價值50元台幣、12顆水煎包。

不及格，不代表你不會念書啊，至少你有認真寫。會念書的，在學校有很多獎勵，考不及格的、不會念書的，不會有甚麼獎勵。

陳天祥指自己是學生時成績也很差。（訪問影片截圖）

規定學生不能交白卷

為免學生為了拿取免費美食而刻意考0分，陳天祥規定不接受直接交白卷的人。而領取水煎包的學生，必須和試卷上的名稱為同一人，不設代領。他表示，活動用意是希望學生體會「考0分並不可恥」，最重要是不應放棄自己。

可是，在公布活動後未有人到小食店領取水煎包，故老闆放寬標準，只要是考試不合格者都可以領取美食，藉此鼓勵更多學生，

不會念書沒關係，但要對自己人生負責，才是重點。

同場加映：43歲靚媽張新悅培育女兒做「人上人」　不催谷成績：壞人讀書幾叻都無用

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責任編輯：王明芳

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