【正能量】脊醫王俊華曾是癡肥男體重逾230磅　身兼營養學家柔道教練立志助人助己

▲ 脊醫王俊華中一時已近200磅，因肥胖見醫生及營養師的不良感覺，令他痛下決心要當上一個好的營養師。

不少人認識王俊華，都知他是脊醫，原來他也是美國註冊臨床營養學家、認可體適能導師及柔道黑帶三段A級敎練，張張刀張張利。

亮麗的專業資格，都與健康、營養及運動有關，以為是他從小注重飲食、勤加運動？恰恰相反，故事得由他小一已有100磅、中一接近200磅的經歷說起……

「小時候我是一個癡肥兒童，肥得好誇張，小一已達100磅，中一時已接近200磅。」訪問甫開始，王俊華以此作開端，聽得記者張大了口，他繼續說：「媽媽見我這樣子，叫我去特訓，包括跑山、做鴨仔跳。」想像到畫面，也覺辛苦。

他的外婆是護士，一家人都注重飲食，雖有囑他飲食要健康，但他吃的分量卻大得驚人。鴨仔跳愈做，膝蓋就愈痛；運動過後，他也就愈吃得多，結果家人帶他去看醫生及見營養師。「過程中感覺不是很好：一、去見醫生，對方沒有觸診就說：小孩子這樣膝頭痛沒事的，然後處方消炎藥。消炎藥會傷胃，我的胃又特別差，結果是愈吃愈胃痛。二、見營養師對方的態度頗差，我就想日後要做一個好的營養師。」

小伙子長大後沒忘志向，入讀香港大學食物及營養學系。

▲ 王俊華說脊醫不如一些醫生，沒面對那麼多生死，但能為一些困擾多時的痛症病人得到紓解，也頗有成功感。（黃建輝攝）

另轉職途讀脊醫

當年瘦身風熾熱，讀營養的，出路就是替人減肥纖體。「到來減肥的人清一色是後生女、過輕、不愛運動一族，明明得棚骨卻叫你幫她減某些部位。我想做一個專業人士，結果是我在做減肥師的工作；又常被高血壓、高膽固醇的客人言詞挑釁：你識唔識嘢啊，你又不是醫生，你最好先問一下醫生意見啊！這是當時一般人對營養師的觀感。」

王俊華於是報讀浸大持續進修健身教練課程，心想盡管不能調節過輕客人的飲食態度，不如教她們做運動，後來發現她們根本就不愛運動兼又覺得自己胖、脂肪百分比過高但又過瘦，以致身形不好看。結果讀完健身都無用武之地。

他鍥而不捨，再去進修身心語言程式學(NLP)，期望多學一點溝通方法，想令客人相信運動、習慣、飲食互相配合有助益，結果都不奏效。心灰意懶再找課程去讀，想到自己一路關節痛、肥胖，脊醫不會處方藥物，用天然方法去改變飲食，也是一綫醫護人員須有診斷能力，當中除了涵概大量營養知識，讀教練時涉獵了一下解剖學，他深感自己讀脊骨神經科有優勢，因香港沒相關課程，於是遠赴美國紐約升讀。

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由朝讀到晚鐵人生活

讀脊醫的難度比他想像中高，內容範疇包括手法矯正、觸診、解剖、腦神經科、內臟病理、影像診斷等，課程緊湊，如解剖學第一個學期頭3個月，每日有3個小時在進行屍體解剖，深入了解人體的韌帶、神經線、血管、骨頭形狀。

「最常見有病人指著身體一個位置說痛，脊醫要即時知道該位置每一層可以產生痛楚的成因。」他說最誇張是解剖考試時，為讓每一個脊醫能在短時間內作出診斷，考試時解剖室放著50具屍體，每具屍體上在肌肉、血管或神經線上有一個標示，同學們輪流為每具屍體斷症指出發生的問題，時間僅得一分鐘，必須作出快速判斷，常見同學因不懂得蹲在地上抱頭痛哭，壓力之巨大可想而知。

脊醫課程共分10個學期，王俊華朝八晚六上課、下午六時至十二時解剖室開放，這時間全部讀脊醫的同學都會齊集這裏埋首實習，吃飯都在這匆匆解決。一星期有三、四次考試，晚上十二時至凌晨四時是溫書時間，每次只睡幾小時，鐵人一般的生活。「我學校出名離婚率高，結了婚才入學的，另一半不明白為何由朝讀到晚，回家僅得兩、三小時睡覺，有同學讀完後，太太已是第三任妻子。」

兼修營養學碩士

雖然他一心選讀脊醫，但仍心繫營養學。適逢脊醫學校有開設營養學碩士學位課程，王俊華用星期六、日的時間，同時修讀。一個原本需讀5年的脊醫博士學位、一個本需3年的營養學碩士學位，他以三年半完成，他回想起來，也覺十分瘋狂。

▲ 自小已是胖子一名，很早已出現膝痛問題。（被訪者提供）

他畢業後回港就業，營養學的知識，在他脊醫的施症上有莫大幫助，王俊華解說，如病人的痛症正發炎得厲害，可教他抗發炎的飲食法，使身體發炎指數較低，減少痛感；神經綫正受壓，宜攝取高劑量維也命B，這方面都可從飲食入手。骨質疏鬆症的患者，教他平日容易攝取的鈣質飲食法。「我是以脊醫身份做營養教育，我鍾愛的營養學，一直也沒有丟下。」

獲病人認同感欣慰

行醫十幾年，他說在香港做脊醫，會面對很荒謬的困難，由於脊醫不能批假紙，痛至死去活來的病人就算向脊醫求醫後，也需再向其他可批假紙的醫生取一張醫生紙。索償保險方面，有保險公司將脊醫撥入物理治療、中醫甚至是西醫專科裏。「其實脊醫應是獨立索償保險項目，病人也不了解，常被病人問：脊醫會怎醫這問題？你是中醫嗎？抑或是西醫專科？這些幾乎都每日發生。不知道脊醫就如牙醫，是一個獨立的科目。」

工作軌跡有苦亦有樂，他從事脊骨神經科最深刻的，是一名肩頸痛復手麻痺的男士。當他拿着之前照的X光片向王俊華求醫時，見他有一塊骨照出來特別淺色，心感不安，不確定是否照X光片時病人身體移動照不清，所以想他再照一次，甚至或需進一步照磁力共振。病人即時發難，以為是想多收治療費。

數月後病人再來求醫，亦答允再照一張X光片，新片顯示該骨部位的照出來更淺色朦朧。病人隨即淚如泉湧，因他爸爸當年患肺癌，癌細胞也有擴散至骨頭。後來的磁力共振顯示，這男士確同樣患上肺癌，與他父親一樣已擴散至骨，之後病人便蹤迹杳然。

兩年後，病人留下字條感謝王俊華，原來他的病情已屆臨點，幸及時治癒最後也治好了，主診醫生囑他要感謝堅持要他照磁力共振的脊醫。「他有一句令我很感安慰：原來脊醫是一個醫生，這是一個極大的認同。」獲得認同，對脊醫來說，從來重要。

當重磅中學生遇上柔道

王俊華的體重最巔峰是中七時的230磅，因肥胖活動欠靈活經常跌倒，機緣巧合下在南華會看到柔道班招生，希望藉此減磅。教練極嚴謹，不斷重複性訓練，例如同磅數的會員，互相揹起500下。「大一時做了港大柔道會主席關係，一心想為大學多取幾個獎，以我的磅數只能打無限重量級別，我刻意減至170磅，這樣除可打最重的級別，再額外參加無限重量級別。」讀完脊醫回來，教練建議他考教練牌。

▲ 脊醫爸爸一臉有子萬事足。（被訪者提供）

他指，柔道是一個全身運動，基本上沒直接攻擊對手，借力打力、善用自己身體關節結構達致最大力學的一種運動，全部都是杠桿原理的動作。「這個理論，我讀完脊醫後打柔道更有優勢。我現在沒打比賽，但平日打柔道，是一個鍛練全身的上佳和減壓運動。」

他現時一星期教一次柔道，午飯時會抽空去舉重，讓身體處於較佳狀態並可減壓。飲食茹素，因兒時吃消炎止痛藥太多，腸胃甚差，大一點更常腸抽筋，於是採用食物排除法（Elimination diet），減走一些食物看看情況。當他減少進食肉類，腸胃不適愈少。「脊醫們飲食習慣都傾向天然，植物經陽光照射生長，是一手的能量食物，逐漸他便成為素人，至今已4年。」

記者：周美好