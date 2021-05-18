【發哥生日】周潤發跟黃芷晴同是5月壽星　66歲發哥4個健康秘訣養生

▲ 發哥生日快樂。

發哥周潤發今日（5月18日）66歲生日，雖未多發哥有慶生活動，不過發哥好友黃日華女兒黃芷晴，昨日就率先捕獲發哥，並向偶像發哥預祝生日快樂。

發哥近年成養生達人，並夥同多位藝人組成行山團，四出遊山玩水，其中黃日華也是發哥明星行山團成員之一，而華哥女兒黃芷晴，就因為有爸爸近水樓台，成功向發哥集郵。

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▲ 黃芷晴跟發哥合照。（取自IG）

發哥長白髮

昨日芷晴在社交平台公開跟發哥合照，相中戴帽發哥不介意露出白色髮鬢，且顯得精神奕奕，亦十分年青有型。

化身小粉絲的芷晴，露出甜美笑容，亦留言：「預祝發哥生日快樂！」向發哥送上祝福，原來二人同是5月生日，亦同屬金牛座，十分有緣。

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發哥養生法

發哥一向注重養生之道，近年常跟圈中好友交流健康心得，早前曾被拍到跟盧海鵬、劉江、黃日華、苗僑偉戚美珍夫婦等，到大埔的大尾篤郊野公園跑山。

較年青的劉江和鵬哥，雖然起步時步伐較慢，但發哥循循善誘，教授正確跑姿及呼吸節奏，眾人最後順利完成整個行山路段。

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還有哪些藝人曾捕獲發哥：

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發哥又親為鵬哥及一眾好友做小腿推拿及腳底按摩，助對方促進血液循環，舒筋活絡。盧海鵬曾表示，跟周潤發跑步幾個月，每天一早出發，行足幾個月，現在已能慢跑5公里，又大讚發哥按摩手勢，指非常舒服，又稱發哥不止幫自己，也有幫忙每個朋友。

發哥多年前已有鑽研腳底按摩，曾得到腳底按摩療法始創者吳若石神父指導，透過此增強體質，除腳底按摩，再加上行山、跑步、耍太極共4個養生法，另外配合飲食清淡、早睡早起，身體非常健康，狀態極fit，絕對是養生達人。

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