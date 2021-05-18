【世衞研究】打工仔每周工作55小時　比無OT人士中風風險高35%【附12大過勞症狀】

▲ 每周工作55小時或以上，中風風險高出35%。

近年過勞死問題引發公眾關注，不過香港人平均每周工時卻長達52小時，一度成為全球之冠。世界衞生組織本周一（17日）發表的最新研究報告指出，每周工作55小時或以上，中風及患上心臟病的風險分別高出35%及17%。

世衞和國際勞工組織共同分析全球工作時間與死亡之間的關係，研究結果在《國際環境》期刊（Environment International ）上發表。研究發現，相比起2000年，於2016年因工作時間過長而死於中風和缺血性心臟病（ischemic heart disease）的人數增加了29%。

2016年，因為工作55小時或以上，死於中風的人數有39.8萬人，死於心臟病的則有34.7萬人。2000年至2006年間，因為工時過長而死於中風的個案增加19%，心臟病個案則增加42%。其中，有72%死者為生活在東南亞及西太平洋地區（包括中國、日本及澳洲）的中年及老年男性，情況最為嚴重。

研究結果指出，相比起每周工作35至40小時的人士，每周工作55小時或以上，中風及患上心臟病的風險分別增加35%及17%。此外，工作時間過長的人士正不斷增加，目前已佔全人口的9%。

世衞：促請各國保障勞工健康

世衞總幹事譚德塞表示，新冠肺炎疫情改變了不少人的工作模式，在家工作成為很多行業的常態，以致家庭及工作之間的界線變得模糊。另有很多公司被逼縮減規模以節省資金，變相令僱員工時更長。

世衞環境、氣候變化與健康主管Maria Neira博士表示，每周工作55小時或以上嚴重危害健康，工時過長會加速死亡。她促請各國政府、僱主及僱員採取以下行動保障勞工健康：

政府制訂法例禁止加班，並限制最長工時。

僱主及僱員協議彈性工作時間。

僱主可為每周工時設上限，保障員工不會工作超出55小時。

自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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家庭醫生林永和曾受訪稱，過勞死成因複雜，一般而言是因忙碌誘發心臟病或中風等致命隱疾：「有研究顯示，若長期加班及睡眠不足，會增患慢性病風險，令死亡機會增加。」

本港心臟科專科醫生李麗芬曾表示，身體過分疲勞可引致不同器官出現毛病，但若過勞致心臟衰竭，即長時間工作令心臟難以負荷，除了感到疲憊，行快少少會感到「上氣不接下氣」、腳腫、休克、心口翳悶等，都可能是身體發出的信息。她建議應立即看醫生，由醫生決定是否入院或回家休息。

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責任編輯：羅嘉欣