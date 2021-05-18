【校長訪問】父母離異自小懂事曾隨家人做清潔工　幸遇良師立志奮發踏上校長之路

▲ 劉鐵梅校長的教育理念就是要令到學校裏所有的人無論老師、學生，甚至家長，都可以找到快樂和自己的優點，然後令自己發揮得更好。

來自破碎家庭的樂善堂梁銶琚學校（分校）校長劉鐵梅，回想小時候在沒有大人的看管下，早在小五、小六時已經常外出遊玩至通宵達旦，曾結識不少品流複雜的朋友。但慶幸在學校得到好老師的關愛和鼓勵，加上從小已有明確的目標，深明必須奮發向上才有出頭天，畢業後投身教育界，成就今天踏上校長之路。

40多年前的香港，社會環境相對簡單，劉鐵梅校長細說像她來自單親家庭的孩子，不像現在社會的普遍。因此，當時學校對她這類學生都很緊張。

學校見這個女同學的父母離婚了，老師都很緊張我的身心靈發展。那時候，來自單親家庭的學生都要定期會見社工，了解一下我們的情況。

▲ 雖然父母離異、家境貧困，但劉鐵梅校長深明必須奮發向上才有出頭天，畢業後投身教育界，成就今天踏上校長之路。

小時候深宵通街玩

雖然來自破碎家庭，但劉校長自覺父母離異對她的成長並沒有太大的影響。基本上，她的學習生涯都是愉快的。

學校裏有一班很好的老師和社工陪伴我成長，我覺得學校的角色很重要，就像給我的人生補充了很多。

小學階段的劉校長，在老師眼中是乖乖女一名，加上學業成績優異，經常名列前茅，因而深得不少老師的愛錫。

不過，劉校長笑言在學校裏，表面上自己算是一名很乖的學生，但始終父母離異，談到對他們4兄弟姊妹的影響，就是從小家裏便沒甚麼人看管。

小學五、六年班已經常出街玩，很多時候玩至深夜才回家，那時候也認識很多不同背景的朋友。始終沒有大人理會，真的可以自由出入，夜晚玩天光也沒有人知。

▲ 劉校長認為，做校長最重要能改變老師的心態，老師的心態改變，不把教育只當成一份工，才能幫助到小朋友。（受訪者提供）

跟著家人當清潔工

慶幸的是，當年的劉校長在學校遇到一班很好的老師，加上從小就喜歡讀書和學習，年紀輕輕已十分生性和懂事的她，選上自己正確的路。

我也很緊張自己的學業，無論玩到多夜，明天要考試或測驗，我一定會溫書的。4兄弟姊妹從小都要自己照顧自己。小學五、六年班已經要自己買餸煮飯，處理好自己的問題和事情。大約小學三、四年班，更試過跟著家人去做清潔工，到屋邨倒垃圾。在那個年代，你知道你要改變，就要努力讀書。只有讀書，才可以改變環境和生活。

老師補足心靈缺口

雖缺乏家庭溫暖，但學校的良師補足了心靈的缺口。劉校長談到在自己的生命中影響最大的人，必定是當年的中學老師。

他們一直見證著我的成長，甚至乎我讀大學、是否拍拖，我也會跟老師們分享。到我結婚生小朋友，第一個孩子出世後，也是師母提議我多生一個的。對我來說，老師跟我真是亦師亦友。

劉校長又表示，那時候接觸的都是一些新入職的老師，跟中學階段的她，年齡差距不大，他們就有如自己的大哥哥、大姐姐。

他們剛畢業出來教書，都很有熱誠。在我的成長過程中，老師一直在我身邊教我如何做人處事，令我可以開心樂觀地面對自己的問題。

完成中七課程後，劉校長順利考入當年的教育學院，1991年入行當老師至今已30個年頭，2011年升任校長至今。劉校長表示至今仍然十分熱愛教育工作，樂此不疲。

如果不一定要60歲退休，我還是想繼續我的教育工作。

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改變老師心態

做了多年校長和行政工作，劉校長一直希望能夠令每一個老師都不停有火花，從而令他們發光發亮，然後將好的東西帶給學生。

我喜歡當校長，因為我覺得，一個好的校長可以影響到好的老師，好的老師就能夠影響到更多的學生，這個影響力可以很大。我的教育理念就是要令到學校裏所有的人無論老師、學生，甚至家長，都可以找到快樂和自己的優點，然後令自己發揮得更好。過程中，大家都不馬虎及不放棄自己，這就是樂此不疲的原因。

劉校長每年都會相約老師傾談，將自己的理念告訴老師。

有些老師初入行時可能只為了那份薪金，未必真的喜歡教書，我會和他們好好傾談，希望他們不要為錢而做，因為這樣很難做到一個好的老師。作為校長，我們要協助老師釐清教育工作是甚麼，透過這些傾談其實我覺得老師是會改變的。老師心態改變了，才能幫助到小朋友，教育不能只當作一份工。

記者︰陳淑儀