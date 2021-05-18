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【發霉便當】弟弟遙距上課14個月冇執書包　姊姊打開驚見發霉便當：好噁心

親子 14:07 2021/05/18

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

美國一名男生自去年3月起在家中上網課，最近收拾書包時發現便當一直沒有清理。

受疫情影響，不少學校實行遙距教學。近日美國一名網民在社交媒體上分享，指弟弟自去年3月起上網課，日前終於重返校園；她替弟弟收拾書包時，驚覺便當盒一直沒有清理，裏面的食物都發霉，令她大呼「噁心」。

綜合外媒報導，21歲美國女子Rachel Stecia，本月15日在TikTok分享一件趣事。她指弟弟自去年3月13日起開始遙距上課，現今終於可以重返校園，才想起書包內有當天打算帶去學校當午餐的食物，包括一份三明治及一根香蕉。

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香蕉變成黑色

帖文引起網民的好奇心，紛紛表示希望知道食物經過14個月後，會變成甚麼模樣。隨後姊姊應觀眾要求，再拍攝一段影片。從片段可見，便當盒裏的香蕉已經完全變成黑色，三明治則發霉，令她忍不住說「我不行了」。她指自己不想再碰便當盒，最後由媽媽協助清理。

影片在短短3日吸引超過400萬次觀看，網民紛紛表示難以接受，「實在太噁心了！」、「這可以殺人吧！」、「如果是我會把整個書包扔了」。

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責任編輯：王明芳

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