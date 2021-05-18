【暖男丈夫】 陳智燊夫婦拍片分享坐月的日子　宋熙年讚揚細心暖男丈夫幫忙洗奶樽

▲ 陳智燊分享陪太太坐月之體驗。

宋熙年（Sarah）與陳智燊（Jason）結婚4年，在去年9月誕下細仔Jamie組成4口幸福之家。二人先後離開無綫轉戰KOL界，他們的YOUTUBE頻道不時分享生活日常，而早前二人分享產後坐月要注意的事項，當中丈夫的陪伴很重要。

原來Sarah坐月期間，陳智燊貼心照顧太太，除了幫忙洗奶揼，又幫Sarah洗頭及按摩，片裡Sarah大讚老公很偉大，最終搞到陳智燊感動到喊。

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▲ 宋熙年去年9月誕下細仔Jamie。（取自instagram）

暖男丈夫陳智燊

宋熙年和陳智燊於YOUTUBE頻道分享一短片，他們分享女士坐月注意的事項，包括飲食、母乳及個人衞生，二人比較特別，分享丈夫如何在太太坐月期間作出幫忙。

陳智燊直指，丈夫對太太的支持十分重要，如飲食方面，他就實行「太太食乜我食乜」：「如果她不斷重覆地食雞和蒸魚，而你就在吃漢堡飽、半生牛肉、壽司，她就會說：『仲食呀啦』，所以作為丈夫要支持她。」

在旁的宋熙年大爆陳智燊至尾聲已選擇放棄，只因要食太多飯，他怕會變胖，更取笑丈夫：「看你幾精神，坐完月狀態返回來。」

另外，Sarah表示女士產後不能急於減肥，而丈夫Jason不時鼓勵她要吃多點，又沒有嘲她變胖，在旁的陳智燊即賣口乖：「她生完7個月後，弗到呢。」

▲ 宋熙年跟陳智燊分享女士產後坐月注意的事項。（影片截圖）

至於餵哺母乳方面，陳智燊謂要在旁為太太打氣：「要不停說加油！加強！多啲奶！多啲奶！」在旁的Sarah一臉無奈：「千祈不要這樣做，這樣會製造噪音和給我壓力。」

不過Sarah說餵哺母乳期間，丈夫不時提醒她要留意兒子吸吮時的嘴型，這一點有幫助，Sarah說：「我建議在餵母乳方面，丈夫不需要參與太多，不需要問餵了多少，揼了多少，這樣會為媽媽添壓力，好心也是壞事。」

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細心為太太洗頭

由於女士產後不宜沾水，故陳智燊會幫忙清洗奶樽及奶揼，Sarah即讚老公：「他很不喜歡清洗東西，所以真的很偉大。」此時陳智燊即喊起來，Sarah即笑問：「為何是你喊，不是應該我喊嗎？」，整個畫面十分有趣。

說到個人衛生方面，Sarah即說兩次坐月期間，丈夫Jason都幫她洗頭，因為擔心她弄傷腰和洗得不乾淨，最後說到氹老婆絕招，原來陳智燊會替Sarah按腳及肩膀，二人更即席試範，只見一面享受地話：「對啦，按下腳按下肩，『Happy Wife Happy Life』是非常之有學問！」

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陳智燊跟宋熙年相愛11年，兩人於2016年結婚，婚後兩年宋熙年誕下大仔Damon。2019年二人跟TVB約滿後轉向KOL界發展，經常於YouTube頻道《Sarah & Jason》分享一家的生活點滴，及至去年9月，宋熙年誕下細仔Jamie。

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