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【豪華夜總會】警方搗破屯門10間非法處所拘137人　8千呎夜總會供免費酒水毒品吸引女學生「駐場」　

社會 13:53 2021/05/18

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警方搗破10間位於屯門工業大廈的非法處所。 （曾秋文攝）

警方本年初開始展開「凌厲」行動，突擊搜查屯門區內10個位於工業大廈內的非法處所，包括無牌酒吧、的士高、毒窟、非法賭檔和大麻水煙場，其中一間佔地8000呎的豪華夜總會，提供免費毒品和酒水予女大學生到來作招徠，行動中共拘捕137人，檢獲多種毒品總值約13萬元。

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拘捕137人(15至73歲)，當中包括10名負責人，127名客人，他們分別涉嫌「販毒」、「藏毒」、「經營非法賭場」及「經營無牌酒吧」，以及違反限聚令。
被捕人士中18歲以下共7男12女，21歲以下共18男16女。

屯門警區助理指揮官(刑事)警司林慶璋表示，在疫情期間酒吧等娛樂場所關閉，黑幫為增加收入來源，在工廈開設無牌酒吧，並提供毒品在現場吸食吸引青年人。有見及此，屯門警區在本年初展開代號「凌厲」行動，刑事部人員經長時間深入調查後，搗破10間非法處所，包括提供毒品的夜總會、無牌酒吧、的士高、毒窟、非法賭檔、大麻水煙場，行動中檢獲12克可卡因、94克大麻、7粒搖頭丸和「happy 粉」等。

屯門警區助理指揮官(刑事)警司林慶璋。 （曾秋文攝）

林慶璋指出，今次首次在屯門區發現有大型豪華夜總會，租用工廈8000呎全層，花600萬元以半年時間裝修，內裡分作多區，包括9個獨立房間，由500呎至2000呎不等，更有員工休息室，在上月剛開業。其中該2000呎房間每晚消費需10萬元，警方調查時相信夜總會提供毒品給客人在場吸食，以及以免費毒品和酒水吸引女大學生等年輕少女到來「駐場」作招徠。

不法份子以多種不同手法掩人耳目，包括工廈單位日間是時裝店，晚上則經營無牌酒吧，另有單位在大廈內水牌會標示是心靈治療或紅酒貿易等公司，全部只招待熟客，進入單位要說暗號。

另外，涉案單位為防止噪音，單位內都裝有隔音綿、多重木門、鐵閘和捲閘，探員搜查時均要用爆破工具。部份單位會在鐵閘外裝上「假鎖頭」、無線閉路電視鏡頭和派出「睇水仔」在附近街道監視是否有警方到來。

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記者：曾秋文

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