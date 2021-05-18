【Dyson新品】Dyson甲醛空清機毋須替換濾網　人氣白金色及店舖獨家銀金色登場【附價錢詳情】

▲ Dyson今日（18日）在香港推出全新空氣清新機，全面達至偵測、過濾及降噪

疫情下，香港人更在乎室內的空氣質素。Dyson今日（18日）在香港推出全新空氣清新機，全面達至偵測、過濾及降噪。它配置新式固態甲醛偵測技術，有效捕捉塵埃微粒及致敏原，並能消滅甲醛等有害的揮發性有機化合物（VOCs）。

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Dyson最新的空氣清新機能夠去除99.95%小至0.1微米的微粒。經改良的氣流設計使Dyson Purifier Cool Formaldehyde ™二合一甲醛空氣清新機在不影響淨化空氣表現的同時，操作更寧靜，減少家中不必要的噪音。

Dyson 最新的甲醛空氣清新機系列在三個核心範圍展現最新的科技成果：偵測、過濾及降噪。

精準地偵測及消滅甲醛

除了懸浮粒子、NO2、VOC、溫度及濕度偵測，進階的智能甲醛感應器能夠確保持續及準確偵測不同的污染物。採用電化電池的Dyson甲醛感應器不會乾化，其獨特的智能演算逐秒檢視數據及進行區分偵測，避免與其他VOC混淆。

Dyson的選擇性催化氧化（SCO）濾網持續分解甲醛分子，催化濾網配備與錳鉀礦相同結構的特製塗層，數以十億計原子大小的管道具備最佳的尺寸及形狀以捕捉甲醛分子，並將其分解成微量的水氣及二氧化碳，而催化物亦可從空氣中的氧氣再生，不斷分解甲醛，毋須替換濾網。

全機HEPA過濾系統

不單濾網，整個Dyson最新的空氣清新機皆符合HEPA H13標準，它可以捕捉H1N1病毒及99.95％小至0.1微米的微粒，如致敏原、細菌、花粉和黴菌等。機身以全密封設計，在24個關鍵點增加高壓密封，以防止受污染空氣繞過濾網透過氣流回到室內。

Dyson Purifier Cool：經過聲學設計，噪音降低20％

Dyson工程師將孔徑（空氣從機器排出的狹縫）加闊以調節整體氣流，更改善了孔徑的形狀。此次改良減少了空氣與機器表面之間的摩擦力，從而減低20％噪音。

Air Multiplier技術

空氣清新機採用Dyson Air Mutiplier技術，可將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。自動模式容許機器維持指定的溫度及空氣質素水平，用家可以使用Dyson Link App 全面控制淨化機及以語音控制啟動機器。

Dyson甲醛空氣清新機

1. Dyson Purifier Cool Formaldehyde™二合一甲醛空氣清新機 (TP09) $5,980

顏色：白金色、銀金色（店鋪獨家）

功能：風扇、甲醛偵測及分解

2. Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde™三合一甲醛暖風空氣清新機 (HP09) $6,980

顏色：白金色、銀金色（店鋪獨家）

功能：風扇、暖風、甲醛偵測及分解

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責任編輯：王芷瑩