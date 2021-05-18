【明星理財】黎明由越野駕駛領略團隊精神　Leon：家人笑聲是真正財富

▲ 黎明在新一輯廣告要上山涉水。

黎明（Leon）7月舉行紅館演唱會前，近日就拍攝全新財富管理廣告，早前新廣告陸續推出，Leon展開駕駛越野車的旅程，率先體驗了越野駕駛。發佈花絮中，Leon為廣告拍攝非常落力，不惜穿山涉水，駕駛越野車穿越叢林、到湖邊體驗非一般的釣魚、並與小朋友一同觀星，盡情感受更高人一等的地球人生活。

Leon表示：「作為一個地球人，當然要盡情嘗試不同生活，才可以發掘更多財富無限可能！今次拍攝好好玩，如可以體驗平時比較少接觸的Off-Road（越野駕駛），一直好想嘗試，但平時沒時間，今次玩完發掘到原來香港很多地方都很美！」

▲ Leon喜歡越野駕駛感覺。

Leon之後廣告系列還會由陸地玩到水上，著水鞋到湖邊體驗Fly Fishing（飛蠅釣），及在戶外欣賞動人星空，帶出『發掘更多可能』訊息！」

花絮中，Leon除駕駛越野車穿越森林，更要走過崎嶇陝窄山路，Leon笑説：「原來Off-Road並不容易，有好多路段難度好高，如當架車駛到去好多石的路段時，如遇上大石，令越野車被卡住，就需要落車，用鋼索連繫同伴的車才可以跨越。其實就如財富管理，過程中可能遇到不同挑戰，但只要有頂尖全面團隊，就可以跨越難關，走得更高更遠，欣賞到更多絕色美景。」

▲ 享受大自然平靜。

是次花絮也展露了更多Leon温柔的一面。Leon與小朋友之間的互動非常温馨，二人一同在水池玩釣魚遊戲，小朋友更在Leon的雙腿上肆意畫畫，而Leon則體貼配合，哄得小朋友嘻哈大笑。

Leon表示：「家人笑聲、家人相處時光就是財富。今次除了同小朋友在屋企嬉戲，還會一齊欣賞夜空。」