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【確診個案】今日新增一宗輸入個案　本地「零確診」

社會 14:24 2021/05/18

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本港新冠肺炎疫情似有緩和，今日（18日）新增一宗輸入個案，42歲男子從印度抵港，本地今日「零確診」。

昨日（17日）新增1宗輸入確診個案，沒有錄得本地感染源頭不明個案，衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會，至今本港個案累計11,826宗。

行政長官林鄭月娥今日（18日）在行會前會見傳媒，指香港有機會清零，香港與內地有條件放寬通關安排，擬如期進行「來港易」計劃。詳情即看：【下一頁】

記者：伍瑋瑋

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