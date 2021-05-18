【確診個案】今日新增一宗輸入個案 本地「零確診」 社會 14:24 2021/05/18 分享： 熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 本港新冠肺炎疫情似有緩和，今日（18日）新增一宗輸入個案，42歲男子從印度抵港，本地今日「零確診」。 昨日（17日）新增1宗輸入確診個案，沒有錄得本地感染源頭不明個案，衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會，至今本港個案累計11,826宗。 行政長官林鄭月娥今日（18日）在行會前會見傳媒，指香港有機會清零，香港與內地有條件放寬通關安排，擬如期進行「來港易」計劃。詳情即看：【下一頁】 記者：伍瑋瑋 相關文章 【旅遊業復甦】旅發局料旅客將偏好深度遊體驗大灣區亦成機遇 旅遊事務署稱疫苗接種為業界帶來曙光 今日 11:06 【旅遊業復甦】旅發局料旅客將偏好深度遊體驗大灣區亦成機遇 旅遊事務署稱疫苗接種為業界帶來曙光 【新冠疫苗】醫管局增加疫苗過敏安全診所診症節數 優先處理嚴重過敏急症 今日 10:48 【新冠疫苗】醫管局增加疫苗過敏安全診所診症節數 優先處理嚴重過敏急症 【台灣疫情】亞東醫院1名男確診者死亡 蔡英文冀台灣生產疫苗7月底可供接種 今日 13:00 【台灣疫情】亞東醫院1名男確診者死亡 蔡英文冀台灣生產疫苗7月底可供接種 你可能感興趣 【旅遊業復甦】旅發局料旅客將偏好深度遊體驗大灣區亦成機遇 旅遊事務署稱疫苗接種為業界帶來曙光 今日 11:06 【旅遊業復甦】旅發局料旅客將偏好深度遊體驗大灣區亦成機遇 旅遊事務署稱疫苗接種為業界帶來曙光 【新冠疫苗】醫管局增加疫苗過敏安全診所診症節數 優先處理嚴重過敏急症 今日 10:48 【新冠疫苗】醫管局增加疫苗過敏安全診所診症節數 優先處理嚴重過敏急症 【台灣疫情】亞東醫院1名男確診者死亡 蔡英文冀台灣生產疫苗7月底可供接種 今日 13:00 【台灣疫情】亞東醫院1名男確診者死亡 蔡英文冀台灣生產疫苗7月底可供接種 來港易 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 肺炎 衞生防護中心 香港 印度 林鄭月娥 行政