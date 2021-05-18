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【國家盃場地單車賽】一連4天比賽錄「零確診」　港隊車手獲准返體院接受14天隔離訓練　

社會 14:25 2021/05/18

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一連4天以安全氣泡模式舉行的國家盃場地單車賽周日（16日）結束。（大會提供）

一連4天以「安全氣泡」模式舉行的國家盃場地單車賽周日（16日）結束，有傳參賽的5名港隊代表要接受21日強制隔離。體院向TOPick表示，該賽事中不論是運動員及工作人員，均沒有出現任何確診個案；經風險評估後，決定讓單車隊返回體院在「隔離氣泡」下進行14天隔離訓練，全力備戰奥運。

「隔離氣泡」是參考衞生署的指引作出的特別安排，包括預留體育旅舍5樓全層供他們入住、每天送餐至房間、提供足夠衞生設備及進行新冠病毒檢測。隔離期間，運動員每天會經特別通道往體院停車場乘坐專車到單車館練習。而於單車館的訓練，亦會參照「隔離氣泡」形式進行，確保安全。

據悉，香港單車總會一直與特區政府商討單車隊的檢疫安排，希望當局能酌情處理，免去21天隔離檢疫，希望運動員可以盡快恢復訓練，備戰奧運。總會今日亦收到消息，港隊今日會離開酒店返回體院。

至於參賽外隊的安排，由於外隊單車選手會陸續離港，總會在運動員出發前按下一站目的地的檢測要求，為他們安排檢測，獲得陰性結果後就可離境。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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