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【小小女人】蔡卓妍跟鍾欣桐窩心重聚　Twins新歌記阿Sa阿嬌20年友誼

娛樂 14:34 2021/05/18

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阿Sa嬌合體推新歌。

蔡卓妍（阿Sa）月初往內地工作，日前結束14日隔離，第一時間跟鍾欣潼（阿嬌）見面，同在內地工作的阿嬌在阿Sa酒店等候，二人見面擁抱，十分窩心。

跟阿嬌重逢，阿Sa在IG留言：「完成14天的隔離就見到我的小嬌嬌，一打開門看到滿屋的快遞也不及看到你藏在門後的那種驚喜和開心！在今天這個特殊的日子裡我們準備了驚喜要送給大家，你們都收到了嗎。下一個20年我們依舊相互陪伴。我記得我們說過60歲還要一起打側手翻。」

阿Sa阿嬌內地重聚。

Twins今日同步推出新歌《小小女人》。 MV以粉紫系色調呈現，呼應「小小女人」主題，以虛擬場景搭設出日常生活，阿Sa蔡卓妍與阿嬌鍾欣潼置身其中淺吟低唱氛圍感十足。

MV中每一個虛擬場景，都與歌詞對應，亦包含Twins出道以來的經典歌曲，包括《女校男生》、《愛情當入樽》、《丟架》、《下一站天后》、《士多啤梨蘋果橙》及《星光遊樂園》等。

Twins今年20周年紀念。

每一個情景，從前行過每段路，那美好仍然可盡訴。如同歌中最後表達，阿Sa和阿嬌攜手走過二十年光陰，姐妹情誼從未改變，走過的每一段路，經歷過的每一個旅程，都有彼此的身影，而這也是MV想要表達的另外一層含義：「何妨共你八十時 著起新一季時裝 優雅地老」無論旅途多遙遠，感謝有你在身邊。

撰文 : TOPick柴犬出動

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