【集結等罪成】中大前學生會會長共5人非法集結等罪成　候任主教周守仁為男生撰求情信

▲ 被告謝煒洛(右)。陳國峰攝

中大學生會前會長區倬僖涉於2019年10月，與另外4人一同參與九龍遊行，5人事後被控參與非法集結、管有攻擊性武器及違反《禁蒙面法》等13項控罪，5人經審訊後，今（18日）於九龍城裁判法院被裁定全部罪成。其中1名學生被告求情時透露，獲候任天主教香港教區主教周守仁為其撰寫求情信。

涉案5名被告依次為謝煒洛（22歲）、區倬僖（21歲）、胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）及楊卓穎（20歲），除胡之外，另4人均報稱為學生。

▲ 被告區倬僖。陳國峰攝

裁判官今裁決時指，觀乎案中證據，2019年10月20日案發當日，旺角亞皆老街近塘尾道一帶被堵塞，而集結人士的集體行為更引致隨後的一連串暴力行為，包括以鐵通擊打警方圓盾、拉扯警員肩膊及阻止警方執法等，有關行為的確會令人害怕社會安寧被破壞，而且裁判官亦信納身處現場的人士有共同意圖破壞社會安寧，因此裁定當日的集會屬非法集結。

至於各被告有否參與其中，裁判官則指針對謝、梁、楊3人的警員證供一致且連貫，因此裁判官接納警員證供，裁定3人是逃跑中的非法集結人士。另外，亦有網媒等片段拍得區正在推垃圾桶堵路，而胡亦出現在警方不同的片段中，因此裁判官認為警員的辨認準確，裁定5人參與非法集結罪成。

裁判官又裁定謝確實曾以鐵通故意擊打警員的圓盾，因此裁定謝1項襲擊正在正當執行職務的警務人員罪成。

而針對其中4名被告管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪，裁判官則指當時正值社會事件的高峰期，警民衝突時有發生，各被告被捕後，身上亦藏有與其他參與社會運動的人士類同的物品，因此裁判官認為各人身上管有磚頭、行山杖、索帶及膠紙等物品，是反映他們準備應對預期的衝突，加上當時並非疫情期間，各被告仍備有圍巾及口罩等物品，按環境證供，裁判官裁定各人罪成。

另外，裁判官又裁定胡1項阻差辦工罪成，以及5名被告違反《禁蒙面法》罪成。

案中首被告謝煒洛今求情時呈上大量求情信，當中包括候任天主教香港教區主教周守仁為其撰寫的求情信。辯方求情時指，攻讀建築系的謝從小就認為建築專業有助改善社會，因此希望可為社會出一分力，但經過本案後，夢想可能幻滅。辯方又指相對其他同類案件，本案並沒有出現激烈暴力衝突，謝亦沒有為警員造成永久性傷害。

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記者：楊詠渝