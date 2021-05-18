【飲食速報】中菜館《澐 · NUVA》推8道菜鴨宴2位$1188　採用肉多骨細廣東米鴨炮製片皮鴨【附訂座詳情】

▲ 中菜館《澐 · NUVA》推8道菜鴨宴。（圖片由餐廳提供）

鴨，是中國宮廷菜常用的食材之一；而南方人長久以來愛吃鴨子，有「無鴨不成席」的說法，廣東菜系內也有許多炙烤鴨饌。中式精緻餐飲的時尚高級餐廳《澐 · NUVA》創意打造出全鴨宴，由烤鴨變化出八道佳餚，以考究的用料及烹調方法將鴨的酥香嫩滑於盤中呈現。

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《澐嚐 ·鴨宴》套餐由即日起至 2021年6月30日期間供應（兩位起，兩位淨價 HK$1188），當中包括8道菜，其中三道菜更搭配指定美酒！大廚這次主要選用人工養殖的廣東米鴨製作鴨饌，其胸肉肥厚，肉多而骨細；滋補湯水則挑選了體形瘦小且脂肪含量少的水鴨熬製，肉味鲜甜。為大家精選幾道菜色。

精選菜色推介

1. 「鴨」鴨肝金錢雞配水晶鴨舌

頭盤為「鴨」鴨肝金錢雞配水晶鴨舌。大廚特以味道較濃的鴨肝代替雞肝，配合馬蹄及經一星期醃製的「冰玉」（即肥肉）作為食材，一層層串起燒烤 ，進食時完全沒有油膩感。旁邊琥珀色的啫喱包裹鴨舌，花雕酒香完全滲透進鴨舌內，配合麻辣鴨腎絲，入口不但有滷水及酒香，更慢慢滲透出微辣，為舌尖帶來衝擊。

2. 富甲天下（片皮鴨）

主菜富甲天下的重點是烤至金黃的片皮鴨，皮脆肉嫩帶嚼感，加京蔥、青瓜和醬料，再以厚薄適中的「麼麼皮」包覆著，鴨皮的油脂香氣隨即縈繞舌尖，肉質軟而汁勁。另一種創新吃法是以片鴨和鴨肝放在多士上，有著西式料理的感覺，味道令人難以忘懷。

3. 蟲草花天冬燉水鴨

蟲草花天冬燉水鴨滋陰補虛，水鴨營養價值高，有溫補之效，蟲草花和天冬均滋肺補腎、養陰生津，有助增加免疫力，此燉湯補而不燥，老少皆宜。

4. 鴨肝豚肉炒飯

用上油脂豐富、口感軟嫩的西班牙豚肉，炒過後肉質爽口又不肥膩，最後加入少量鴨肝調味令味道昇華。

5. 銀耳冰花燉雪蛤

飯後甜品有滋補養顏的銀耳冰花燉雪蛤，配以用鴨蛋製作的懷舊點心蛋黃千層糕，鬆軟富蛋黃香，為全鴨宴劃上完美句號。

佛誕推出素食盆菜

此外，《澐 · NUVA》亦趁著佛誕推出素食盆菜應節。盤菜不設堂食，只供外賣自取，分一位餐和六位餐（售價分別為 HK$108 和 HK$738），其中六位用套餐更特配乳香素千層（南乳燴鮮腐竹）和盤龍素鱔（茄子釀素肉）。嗜肉一族不如趁著佛誕試一試，既可洗滌心靈，亦可清清腸胃，一舉兩得！

《澐 · NUVA》餐廳詳請

地址：亞洲國際博覽館 2 樓

訂座及查詢：3606 8818

營業時間：星期一至日 11:30am - 2:30pm, 5:30pm - 9:00pm

了解更多：www.asiaworld-expo.com/nuva

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責任編輯：王芷瑩