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【疫苗外展】德勤逾170名員工於辦公室接種復必泰　 享一日有薪假及禮品包

社會 15:12 2021/05/18

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德勤逾170名員工於辦公室接種復必泰。

為鼓勵更多人接種疫苗，政府推廣外展接種服務。四大會計師樓之一的德勤為首間參與企業，外展團隊今（18日）早上起，陸續為該公司參加計劃的170多名員工接種。

位於金鐘的會計師樓德勤是首間參與企業，外展團隊今早到辦公室，由早上10時起，為參加員工接種疫苗。

點擊查看29間疫苗中心分布：

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德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，4月初曾諮詢約200位同事的意見，了解他們接種疫苗的意願，對接種復必泰疫苗較有興趣，便開始與港府討論疫苗接種安排，當局亦表現得十分支持。

他透露，當局於今日派出10名醫療團隊到場為逾170名員工打針。今天接種疫苗的員工可獲有薪假期一天，而由於明日是公眾假期，「員工共有兩天可以休息」。員工於接種後可獲一份禮品包，包括有能量棒、果汁、及中式湯卷等。此外，若員工因接種疫苗而入院，保險公司將提供每日1000至2000元的現金保障，盼能鼓勵更多員工參與疫苗接種計劃。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興。（林宇翔攝）

他續指，政府曾前後3次派員視察辦公室，確保場地適合安排疫苗接種，而醫護人員、疫苗的稀釋、接種前登記及疫苗證書都會按照社區疫苗中心的安排，同事接種疫苗後可回家休息，並於6月11日再接種第二劑疫苗，「第二針時間會特意安排於星期五，讓員工有足夠時間休息」。

德勤於本港共有約3000名員工，作為本港首間參與外展疫苗計劃的公司，他認為計劃「真係好值得做，雖然170這個數字好像不多，但相信他們會成為家人、朋友、甚至客戶的誘因，願意接受疫苗接種，效應有機會係10倍以上」。他又期望可成為工商業的典範，「希望愈來愈多市民願意接種，令本港疫苗盡快消失」。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

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