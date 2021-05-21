【小學試題】小一數學模擬試題答案　複習考試測試能力

▲ 小一數學答案。

小學生6月初開始期末考試，家長要把握時間，加緊為孩子複習考試內容，並利用TOPick提供的模擬試題，測試孩子的能力，並針對弱項練習，大考自然得心應手。

以下為小一數學模擬試題參考答案：

一.

1) 3、30

2) 4、4

3) 三十四

二.

1) 50、48、47 倒數

2) 10、18、20 順數

3) 65、80、85 順數

三.

1) 88 > 52 > 50

2) 37 > 14 >11 >9

3) 56 < 72 < 75 < 88

四.

1) 6時半

2) 2時

五.

1) 小美有11元5角

2) 小明有11元7角

3) 小明

六.

1) 5

2) 2

3) 2

4) 1

七.

1) A、N、4

2) D、5

八.

1) 17

2) 11

3) 6

九.

1) 30

2) 40

3) 53

4) 4

5) 30

6) 8

7) 7

8) 13

9) 8

10) 69、32

11) 42、44、46、48

12) 五

13) 日

14) 4

15) 5

十.

1) 中文書和英文書相差：

49-23

= 26 (本)

∴中文書和英文書相差26本。

2) 藍色波子有：

38-22

=16（粒）

∴藍色波子有16粒。

3) 西瓜和蜜瓜共有：

28+28+12

= 68（個）

∴西瓜和蜜瓜共有68個。

4) 還有雞蛋：

20-12

= 8（隻）

∴還有雞蛋8隻。

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