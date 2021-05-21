【小學試題】小一數學模擬試題答案 複習考試測試能力
小學生6月初開始期末考試，家長要把握時間，加緊為孩子複習考試內容，並利用TOPick提供的模擬試題，測試孩子的能力，並針對弱項練習，大考自然得心應手。
以下為小一數學模擬試題參考答案：
一.
1) 3、30
2) 4、4
3) 三十四
二.
1) 50、48、47 倒數
2) 10、18、20 順數
3) 65、80、85 順數
三.
1) 88 > 52 > 50
2) 37 > 14 >11 >9
3) 56 < 72 < 75 < 88
四.
1) 6時半
2) 2時
五.
1) 小美有11元5角
2) 小明有11元7角
3) 小明
六.
1) 5
2) 2
3) 2
4) 1
七.
1) A、N、4
2) D、5
八.
1) 17
2) 11
3) 6
九.
1) 30
2) 40
3) 53
4) 4
5) 30
6) 8
7) 7
8) 13
9) 8
10) 69、32
11) 42、44、46、48
12) 五
13) 日
14) 4
15) 5
十.
1) 中文書和英文書相差：
49-23
= 26 (本)
∴中文書和英文書相差26本。
2) 藍色波子有：
38-22
=16（粒）
∴藍色波子有16粒。
3) 西瓜和蜜瓜共有：
28+28+12
= 68（個）
∴西瓜和蜜瓜共有68個。
4) 還有雞蛋：
20-12
= 8（隻）
∴還有雞蛋8隻。
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