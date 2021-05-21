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【人事變動】英基學校協會任命麥建華為管理局主席　任期3年

社會 19:23 2021/05/21

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英基學校協會公布，任命麥建華為英基管理局主席。（經濟日報資料圖片）

英基學校協會今日（21日）公布，任命明愛專上學院及明愛白英奇專業學校校長麥建華為英基管理局主席，接任剛完成6年主席任期的石禮謙，任期為3年。

麥建華曾任英基管理局獨立成員，同期擔任英基薪酬委員會主席，對於任命，他表示榮幸，將與管理局同事及英基所有成員合作，以確保繼續蓬勃發展。 他亦要感謝英基管理局在過去6年的工作，尤其是石禮謙的領導。

麥建華。（英基提供）

英基行政總裁葛琳則對任命感到高興，指麥建華在教育和領導改革方面擁有卓越的成就，在公共服務方面的高度投入，以及在英基的工作經驗，使他成為英基管理局主席的不二之選。她亦期望在麥建華的領導和貢獻下，英基能夠在18,000名學生的培育工作上，取得積極的成果。

麥建華曾於不同行業的公司和非政府組織工作，包括教育領域，他是一位太平紳士，曾榮獲香港政府頒發銅紫荊星章，目前是明愛專上學院及明愛白英奇專業學校校長。麥建華同時是一名合資格的特許海洋工程師及特許土木工程師，擁有西澳大學工程一等榮譽學士學位，並取得倫敦城市大學工商管理碩士學位，以及劍橋大學哲學研究碩士學位和博士學位。

麥建華曾任香港樂齡協會主席、香港科技園公司董事會成員、香港浸會大學諮議會成員，以及大學教育資助委員會和質素保證局成員。

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責任編輯：黃悅晴

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