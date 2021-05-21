【小學試題】小二數學模擬試題答案 複習考試測試能力
小學生6月初開始期末考試，家長要把握時間，加緊為孩子複習考試內容，並利用TOPick提供的模擬試題，測試孩子的能力，並針對弱項練習，大考自然得心應手。
以下為小二數學模擬試題參考答案：
一.
1) 0、0
2) 1、1000
3) 1052
4) 一千零五十二
二.
1) 2057
2) 7205
三.
1) 5
2) 7
3) 174元1角
四.
1) 東
2) 學校
3) 酒樓
五.
1) 草莓、9
2) 橙、西瓜、4
3) 草莓
4) 香蕉
5) 28
六.
1) 405
2) 8m 20cm
3) 3米8厘米
4) 30元3角
5) 2元9角
6) 55元8角
7) 170
8) 27
9) 18
10) 19
11) 421
12) 66
13) 112
14) 0
15) 9
16) 5
17) 9
18) 5...2
七.
1) 共有課室：
5×6
= 30(個)
∴共有課室30個。
2) 爸爸今天看了：
58+58-32
=84(頁)
∴爸爸今天看了84頁。
3) 她最多可買餅乾：
38÷5
=7(包)⋯3(元)
∴她最多可買餅乾7包，餘下3元。
4) 她現在有：
168+200-75
=368-75
=293(元)
∴她現有293元。
5) 感謝卡售：
15元5角-12元1角+16元6角
=3元4角+16元6角
=20(元)
∴感謝卡售20元。
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