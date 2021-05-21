【小學試題】小二數學模擬試題答案　複習考試測試能力

▲ 小二數學答案。

小學生6月初開始期末考試，家長要把握時間，加緊為孩子複習考試內容，並利用TOPick提供的模擬試題，測試孩子的能力，並針對弱項練習，大考自然得心應手。

以下為小二數學模擬試題參考答案：

一.

1) 0、0

2) 1、1000

3) 1052

4) 一千零五十二

二.

1) 2057

2) 7205

三.

1) 5

2) 7

3) 174元1角

四.

1) 東

2) 學校

3) 酒樓

五.

1) 草莓、9

2) 橙、西瓜、4

3) 草莓

4) 香蕉

5) 28

六.

1) 405

2) 8m 20cm

3) 3米8厘米

4) 30元3角

5) 2元9角

6) 55元8角

7) 170

8) 27

9) 18

10) 19

11) 421

12) 66

13) 112

14) 0

15) 9

16) 5

17) 9

18) 5...2

七.

1) 共有課室：

5×6

= 30(個)

∴共有課室30個。

2) 爸爸今天看了：

58+58-32

=84(頁)

∴爸爸今天看了84頁。

3) 她最多可買餅乾：

38÷5

=7(包)⋯3(元)

∴她最多可買餅乾7包，餘下3元。

4) 她現在有：

168+200-75

=368-75

=293(元)

∴她現有293元。

5) 感謝卡售：

15元5角-12元1角+16元6角

=3元4角+16元6角

=20(元)

∴感謝卡售20元。

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