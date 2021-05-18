【旅遊大使】新一屆香港青年大使計劃正接受報名　冀青年推動旅遊業復甦

▲ 青年大使曾子韶萬聖節與多位青年大使合作跳舞。(香港青年協會提供)

「香港青年大使計劃」現正接受報名，主辦單位旅遊事務署及香港青年協會今（18日）表示，15歲或以上，於本地就讀、將前往或正在外地升學的全日制香港學生即參加，詳情可瀏覽網站，截止報名日期為6月30日。

▲ 新一屆香港青年大使計劃正接受報名，冀青年推動旅遊業復甦。(香港青年協會提供)

協會表示，入選的青年大使將於今年暑假接受技能培訓，包括旅客接待、顧客服務、活動主持、說故事和導賞技巧等，完成訓練後，將會在周末及假日駐守各旅遊熱點，向旅客及市民推廣本地特色，駐點包括，如香港海洋公園、昂坪360、西九文化區、天際100香港觀景台、鴨靈號等。

▲ 青年大使陳卓謙期望疫情過後跟其他青年大使一起走到社區推廣本地旅遊特色。(香港青年協會提供)

青年大使亦會參與攤位活動及旅遊盛事以推廣節慶文化，曾參與盛事包括新春國際匯演之夜、世界盃場地單車賽和香港馬術大師賽等。他們將以分組形式組織活動，在社區推廣香港的文化、古蹟和綠色旅遊，並競逐「傑出計劃年獎」獎項。

以往的參加者曾子韶表示，疫情下一些實體接待服務未能如期舉行，便運用跳舞專長，透過鏡頭與居家抗疫的市民和海外朋友在網上交流。其中最令她印象深刻的是萬聖節與多位青年大使合作跳舞，也扮演成一位加拿大人，以英語介紹香港及加拿大的節慶習俗，讓海外朋友了解各地度過萬聖節的不同之處。

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責任編輯：陳麗娜