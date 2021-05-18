【旅遊大使】新一屆香港青年大使計劃正接受報名 冀青年推動旅遊業復甦
社會 15:34 2021/05/18
「香港青年大使計劃」現正接受報名，主辦單位旅遊事務署及香港青年協會今（18日）表示，15歲或以上，於本地就讀、將前往或正在外地升學的全日制香港學生即參加，詳情可瀏覽網站，截止報名日期為6月30日。
協會表示，入選的青年大使將於今年暑假接受技能培訓，包括旅客接待、顧客服務、活動主持、說故事和導賞技巧等，完成訓練後，將會在周末及假日駐守各旅遊熱點，向旅客及市民推廣本地特色，駐點包括，如香港海洋公園、昂坪360、西九文化區、天際100香港觀景台、鴨靈號等。
青年大使亦會參與攤位活動及旅遊盛事以推廣節慶文化，曾參與盛事包括新春國際匯演之夜、世界盃場地單車賽和香港馬術大師賽等。他們將以分組形式組織活動，在社區推廣香港的文化、古蹟和綠色旅遊，並競逐「傑出計劃年獎」獎項。
以往的參加者曾子韶表示，疫情下一些實體接待服務未能如期舉行，便運用跳舞專長，透過鏡頭與居家抗疫的市民和海外朋友在網上交流。其中最令她印象深刻的是萬聖節與多位青年大使合作跳舞，也扮演成一位加拿大人，以英語介紹香港及加拿大的節慶習俗，讓海外朋友了解各地度過萬聖節的不同之處。
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責任編輯：陳麗娜