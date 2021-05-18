【暴動判囚】涉意圖拉走示威者兼襲警　無業男認暴動等罪囚28個月

▲ 無業男涉暴動等罪，今於區域法院被判監28個月。經濟日報資料圖片

「學生歷量」團體於2019年12月在愛丁堡廣場舉行「聲援維吾爾族人權集會」，其間警方與示威者發生衝突。其中22歲無業男子試圖「搶犯」，推撞警員，他亦隨即被制服，今(18日)在區域法院承認暴動及襲警罪。法官接納本案的暴動規模小，被告一時衝動犯案，犯案後主動尋求輔導，判處入獄28個月。

案中共有3名被告，分別為學生蕭子峰（21歲）、無業梁嘉偉（22歲）及學生陸家裕（22歲），他們同被控1項暴動罪，控罪指3人於2019年12月22日在中環愛丁堡廣場大會堂低座外，連同其他身份不詳的人參與暴動。次被告梁嘉偉另被控1項襲警罪，法庭今處理梁承認該兩項控罪及判刑，同案兩名被告的案件則排期於2022年3月14日開審。

法官判刑指，接納案發當天集會得到警方不反對通知書，案發時情況非事先安排，而且情節只有約20分鐘，沒有燃燒物件，暴動規模小，遂將量刑起點定於45個月，認罪扣減至30個月，因被告沒有刑事記錄，案發時屬一時衝動，事後主動尋求輔導，獲再減刑兩個月，總刑期為28個月。

案情指，2019年12月22日愛丁堡廣場舉行的「聲援維吾爾族人權集會」尾聲時，有人將大會堂外的國旗拿下，及後有防暴警員到場取走國旗，但被示威者包圍辱罵。警方制服1名推撞警員的人士，但及後有約50人集結並向警方擲水樽，最終該被制服的人士成功逃脫。

及後再有人被警方制服在地上，次被告遂與其他示威者繼續衝擊該些被圍困的警員。次被告期間跳向推撞1名看守疑犯的警員，令他跌倒，圖以協助疑犯逃走，他隨即被制服拘捕。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 https://topick.hket.com/article/2930357

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳卓欣