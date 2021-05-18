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【力追Ali】傳富商花盡心思追李佳芯　為博女神Ali歡心用雪機製人造雪

娛樂 15:47 2021/05/18

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李佳芯傳出有富豪力追。

視后李佳芯（Ali）跟陳炳銓拍拖6年，自去年底開始傳出二人生變，李佳芯並搬離愛巢到紅磡居住，至今年3月，Ali宣傳劇集回應跟男友陳炳銓的關係時，暗示已變回朋友關係。而回復單身的Ali，就傳獲城中一名富豪力追。

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傳陳炳銓意圖用愛犬箍煲。

李佳芯跟陳炳銓雖多次傳出情變，Ali並暗示是朋友關係，但二人未有親口承認分手一事。

富豪力追Ali

今日有傳媒報導，現時回復單身的Ali，感情上卻不愁寂寞。有指一名40多歲的城中富豪，近半年對李佳芯展開瘋狂追求，希望奪得芳心。

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報導指該富豪於去年聖誕節在豪宅舉行派對，李佳芯也是座上客之一，而為討女神歡心，富豪特地購入人造雪機,，於家中花園草地泡製浪漫雪景，仿如身在日本雪地，並當眾稱要送給Ali。

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陳炳銓努力箍煲

李佳芯對於有富豪力追，未有回應。另一方面，報導指陳炳銓對跟Ali的一段感情未能放下，仍積極盼令對方回心轉意。

因二人共同養有愛犬「豆豉」，陳炳銓以此作為跟Ali的聯繫，希望藉著照顧愛犬，能拉近再次拉近關係。

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可是Ali未有所動，近日由紅磡服務式住宅，秘密搬到將軍澳一間酒店居住，似未有意返回昔日跟男友的愛巢，令二人關係似難復往昔親密。

同場加映：李佳芯訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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