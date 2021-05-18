【偷食驚魂】親挑後生靚女外傭勤力有交帶　女僱主後悔︰好驚老公出軌工人姐姐

▲ 有女僱主親挑後生靚女外傭，卻擔心老公出軌工人姐姐。

女僱主大多不揀外表出眾的外傭，以免丈夫與外傭發生不尋常關係，男僱主偷食外傭的事件亦時有聽聞。不過，有網民分享朋友親自挑選後，聘請了一位後生靚女的外傭，對方勤力有交帶，但朋友其後感到後悔，「好驚老公出軌工人姐姐」之餘，又擔心她在外「搞三搞四」。

後生靚女工作表現不錯

該名網民近日在「香港討論區」，以「左揀右揀，揀咗個靚女姐姐，之後又怕老公出軌」為題發帖，表示有好姊妹早前聘請了一名外傭，在朋友眼中外傭姐姐工作表現不錯，樓主讚賞她「做嘢有交帶幾勤力」，可是她卻成了好姊妹的麻煩根源。

樓主指出好姊妹的工人姐姐樣子不俗，頗似早前在網上爆紅、懂得廣東話的一位外傭，形容她︰

後生靚女嚟，同香港人個標準去比較都唔差，身材又幾平均。

擔心出去「搞三搞四」

工人姐姐的身型不如一般外傭姐姐般偏肥，不過皮膚則較差，整體外表在一眾外傭來說算是突出，因此好姊妹「好驚佢老公出軌工人姐姐」。樓主曾向好姊妹稱，既然擔心就請一個樣子普普通通的外傭，為何要聘請靚女，結果︰

佢話請個靚女自己望落都順眼啲，但係請完又要驚，都唔知想點。

而且好姊妹看新聞，知道有外傭帶男子返屋企，或者懷孕甚至患上愛滋病，因此害怕姐姐「出去搞三搞四」。樓主解釋好姊妹老公沒參與揀工人姐姐的過程，現在「請咗佢返嚟又船頭驚鬼船尾驚賊」。

網民︰邊有女人會請靚姐姐

網民認為家有靚女外傭很危險，可是外傭是女僱主聘請的，簡直是自尋煩惱，只能怨自己當初沒審慎考慮。有網民留言「自己攞嚟驚」、「邊有女人會請靚姐姐㗎」、「點解唔揀個醜樣啲？」、「工人變主人」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳