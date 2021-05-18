【10.1集結案】黎智英等共10人認罪候判　何俊仁蔡耀昌等6名被告還押候判

▲ 何俊仁 。（馮漢柱攝）

壹傳媒創辦人黎智英連同9名民主派人士，於2019年10.1國慶日組織及參與未經准許的港島遊行，全部被告昨開審前認罪。法庭押後至下周五(28日)判刑，今(18日)午處理當中6名被告保釋候判的申請。控方表明反對各被告保釋，並指吳文遠就本案違反了其緩刑令，要求法庭即時執行14天監禁。法官胡雅文聽取6名被告的代表律師陳詞後，裁定6名被告陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌均需還押。

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本案10名被告分別為陳皓桓（25歲，社民連組織幹事）、李卓人（64歲，職工盟秘書長）、梁國雄（65歲，自僱人士）、何俊仁（69歲，律師）、楊森（71歲，兼職大學教授）、何秀蘭（66歲，退休人士）、吳文遠（44歲，管理顧問）、黎智英（73歲，商人）、單仲偕（60歲，區議員）、蔡耀昌（53歲，社區組織幹事）。

其中陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌於昨(17日)承認控罪後續准保釋，法官今午聽取陳詞後，不批准各人保釋，6人須還押至下周進行求情及判刑。

另外，黎智英及李卓人就早前8.18及8.31參與未經批准集結兩案，須服刑共14個月，梁國雄及何秀蘭被就8.18案被判囚18及8個月，4人就本案均沒有保釋申請。

另一被告吳文遠於2016年參與反釋法遊行，被裁定非法集結罪罪成，於2019年9月被判處監禁14天、緩刑1年。

10人昨承認1項組織一個未經批准集結，吳文遠及蔡耀昌另承認1項明知而參與未經批准集結罪，其餘8人則獲不予起訴該罪，保留於法庭檔案。控罪指兩人於同年10月1日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁共4人另承認1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年9月30日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

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記者：陳卓欣