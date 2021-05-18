【香港LEGOLAND】首辦比賽甄選11名小朋友LEGO大使 即日至6月15日接受報名【內附參加方法】
LEGO迷小朋友注意﹗香港樂高®探索中心（LEGOLAND Discovery Center Hong Kong）舉辦香港首屆「拼砌小達人」大賽，甄選11名5至12歲的小朋友擔任樂高®大使，在未來一年以小助手身份，協助本港的模型拼砌達人進行活動。比賽即日（18日）起至6月15日接受報名，獲選的20名小朋友將會參與6月24日的總決賽，競逐成為樂高®大使。
香港樂高®探索中心首屆「拼砌小達人」大賽參加辦法：
- 前往香港樂高®探索中心網站 （https://bit.ly/3ylJj7J）下載並列印繪圖紙。
- 從繪圖紙上的多個主題任選其一，繪畫出充滿樂高色彩而參賽者渴望見於香港樂高®探索中心的創意作品。
- 畫作須附上不多於50字的短文，介紹創意構思。
- 將完成後的繪圖紙掃描或拍照，上載至香港樂高®探索中心網站（https://bit.ly/3ylJj7J），連同聯絡資料以完成提交程序。
- 每位參賽者只可提交作品一次。同一參賽者如提交多於一件作品，將以最早提交的作品為準。
- 評判將以創意（40%）、主題（30%）及設計與技巧（30%）作為評分標準。
- 20位入選6月24日總決賽的參賽者將獲電郵通知。
香港樂高®探索中心指，參加者須以畫作形式提交創意構思並附上短文介紹，展示他們渴望香港樂高®探索中心在樂高®主題園區增設的特色創作，脫穎而出的20名參賽者脫晉身在中心舉行的總決賽，屆時他們須於限定時段內，將創意構思活現星級評判眼前，爭取成為樂高®大使。
「拼砌小達人」大賽勝出者獎品包括：
- 香港樂高®探索中心全年通行證兩張
- 特備活動幕後之旅
- 在模型拼砌達人指導下，學習樂高色彩（LEGO-TASTIC）的拼砌技巧
點擊圖片即睇香港樂高®探索中心環境：
默林娛樂亞太區業務拓展總監Ben Sweet表示：
深信今次在港舉辦「拼砌小達人」大賽，將為小朋友提供理想平台，讓他們建立自信發揮創意，並在我們的模型拼砌達人指導下，克服重重障礙 ，而更重要的是藉此結交同樣熱愛樂高的新朋友，成為知己良朋。
模型拼砌達人梁進業亦言：
現在是熱愛LEGO® 的小朋友加入拼砌小達人行列的大好機會，熱切期待看到這些拼砌小達人的出色構思，並與他們協力攜手，在香港樂高®探索中心合力打造更美好的社會！
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記者：陳曉瑩