【香港LEGOLAND】首辦比賽甄選11名小朋友LEGO大使　即日至6月15日接受報名【內附參加方法】

▲ 香港樂高®探索中心舉辦香港首屆「拼砌小達人」大賽。（香港樂高®探索中心提供圖片）

LEGO迷小朋友注意﹗香港樂高®探索中心（LEGOLAND Discovery Center Hong Kong）舉辦香港首屆「拼砌小達人」大賽，甄選11名5至12歲的小朋友擔任樂高®大使，在未來一年以小助手身份，協助本港的模型拼砌達人進行活動。比賽即日（18日）起至6月15日接受報名，獲選的20名小朋友將會參與6月24日的總決賽，競逐成為樂高®大使。

香港樂高®探索中心首屆「拼砌小達人」大賽參加辦法：

香港樂高®探索中心指，參加者須以畫作形式提交創意構思並附上短文介紹，展示他們渴望香港樂高®探索中心在樂高®主題園區增設的特色創作，脫穎而出的20名參賽者脫晉身在中心舉行的總決賽，屆時他們須於限定時段內，將創意構思活現星級評判眼前，爭取成為樂高®大使。

「拼砌小達人」大賽勝出者獎品包括：

香港樂高 ® 探索中心全年通行證兩張

特備活動幕後之旅

在模型 拼砌 達人指導下，學習樂高色彩（LEGO-TASTIC）的拼砌技巧

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默林娛樂亞太區業務拓展總監Ben Sweet表示：

深信今次在港舉辦「拼砌小達人」大賽，將為小朋友提供理想平台，讓他們建立自信發揮創意，並在我們的模型拼砌達人指導下，克服重重障礙 ，而更重要的是藉此結交同樣熱愛樂高的新朋友，成為知己良朋。

模型拼砌達人梁進業亦言：

現在是熱愛LEGO® 的小朋友加入拼砌小達人行列的大好機會，熱切期待看到這些拼砌小達人的出色構思，並與他們協力攜手，在香港樂高®探索中心合力打造更美好的社會！

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記者：陳曉瑩