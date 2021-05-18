【太平清醮】新渡輪明天以假日時間表提供服務　將按需求提供加班船

▲ 新渡輪明天以假日時間表提供服務，將按需求提供加班船。（新渡輪圖片）

長洲太平清醮明日（19日）起舉行，新渡輪宣布，因應明天太平清醮期間的慶祝活動明顯減少，渡輪服務需求量預期將會較往年大減，將以正常假日渡輪服務的模式運作。

新渡輪稱，中環5號碼頭及長洲碼頭將不會設立「特別通道」。渡輪公司會因應實際情況在有顯著需求時，才提供加班服務以疏導人流。「星期日及公眾假期」航班時間表，可參考新渡輪網頁。

香港長洲太平清醮值理會早前發出公告，指今年太平清醮的兩項焦點活動，包括飄色巡遊及搶包山，均因疫情而宣告取消，亦是連續兩年停辦，而太平清醮其他傳統祭祀儀式、神功戲等將會從簡，全島則如常齋戒3日，佛誕翌日也會向公眾派平安包。

公告稱，因應疫情嚴峻，政府延長「限聚令」，今年太平清醮各項活動及神功戲，將按傳統安排進行，期間會一切從簡，但為免群眾過度聚集，值理會決定今年將繼續停辦飄色巡遊及涵蓋搶包山比賽在內的包山嘉年華活動，意味這兩項節日焦點活動受疫情影響，連續2年取消。

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責任編輯：吳卓峰