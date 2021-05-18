  • 31°C
香港時間 : 2021518日 (週二) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台灣疫情】台灣增245宗確診多2人死亡　全台各級學校明起停止到校上課

社會 16:26 2021/05/18

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

台灣新增245宗確診個案。（中央社）

台灣中央流行疫情指揮中心今日（18）公布新增245宗確診，其中240宗為本土病例。另外，明日起至5月28日全台學生停止到校上課。

指揮中心表示，今日新增的240宗本土個案，患者年齡介於未滿5歲至90多歲，其中居住於新北市的患者最多，有106宗、臺北市有102例。中心宣布有2名確診患者死亡，其中一人為60多歲女性，5月10日出現發燒，16日確診，17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。另一宗則為80多歲男性住院病人，有慢性病史，17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡。

另外，教育部宣布由明日起至5月28日，全台各級學校由明日起停止到校上課。其中大專校院、高中以下各級學校，改採線上教學，如家裡有12歲以下學童、或身心障礙子女的家長，可請「防疫照顧假」。

總統蔡英文在Facebook表示，有關措施對家中有孩子、特別是小小孩的家長，會帶來不方便，但現時是非常時期，阻斷病毒傳播、避免疫情擴大是當務之急，孩子們的健康絕對不能冒險，請民眾配合。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【自私新抱】台灣疫情嚴峻新北巿「重災」　懷孕新抱欲帶大仔探奶奶兼報喜
14:36 2021/05/17
【自私新抱】台灣疫情嚴峻新北巿「重災」　懷孕新抱欲帶大仔探奶奶兼報喜
【台灣疫情】籲向世界示範2周內解除三級警戒　台灣民眾齊心留家抗疫「自主封城」
12:51 2021/05/17
【台灣疫情】籲向世界示範2周內解除三級警戒　台灣民眾齊心留家抗疫「自主封城」
【台灣疫情】亞東醫院1名男確診者死亡　蔡英文冀台灣生產疫苗7月底可供接種　
今日 13:00
【台灣疫情】亞東醫院1名男確診者死亡　蔡英文冀台灣生產疫苗7月底可供接種　

你可能感興趣

【自私新抱】台灣疫情嚴峻新北巿「重災」　懷孕新抱欲帶大仔探奶奶兼報喜
14:36 2021/05/17
【自私新抱】台灣疫情嚴峻新北巿「重災」　懷孕新抱欲帶大仔探奶奶兼報喜
【台灣疫情】籲向世界示範2周內解除三級警戒　台灣民眾齊心留家抗疫「自主封城」
12:51 2021/05/17
【台灣疫情】籲向世界示範2周內解除三級警戒　台灣民眾齊心留家抗疫「自主封城」
【台灣疫情】亞東醫院1名男確診者死亡　蔡英文冀台灣生產疫苗7月底可供接種　
今日 13:00
【台灣疫情】亞東醫院1名男確診者死亡　蔡英文冀台灣生產疫苗7月底可供接種　
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 蔡英文 肺炎 學校 台灣

最高瀏覽

【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】
15:59 2021/05/17
【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
16:19 2021/05/17
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
【姊妹情深】湯洛雯晒合照勸妹別再減肥　湯樂瑤中大畢業學歷身材兼備【多圖】
17:53 2021/05/17
【姊妹情深】湯洛雯晒合照勸妹別再減肥　湯樂瑤中大畢業學歷身材兼備【多圖】