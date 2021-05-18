【台灣疫情】台灣增245宗確診多2人死亡　全台各級學校明起停止到校上課

▲ 台灣新增245宗確診個案。（中央社）

台灣中央流行疫情指揮中心今日（18）公布新增245宗確診，其中240宗為本土病例。另外，明日起至5月28日全台學生停止到校上課。

指揮中心表示，今日新增的240宗本土個案，患者年齡介於未滿5歲至90多歲，其中居住於新北市的患者最多，有106宗、臺北市有102例。中心宣布有2名確診患者死亡，其中一人為60多歲女性，5月10日出現發燒，16日確診，17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。另一宗則為80多歲男性住院病人，有慢性病史，17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡。

另外，教育部宣布由明日起至5月28日，全台各級學校由明日起停止到校上課。其中大專校院、高中以下各級學校，改採線上教學，如家裡有12歲以下學童、或身心障礙子女的家長，可請「防疫照顧假」。

總統蔡英文在Facebook表示，有關措施對家中有孩子、特別是小小孩的家長，會帶來不方便，但現時是非常時期，阻斷病毒傳播、避免疫情擴大是當務之急，孩子們的健康絕對不能冒險，請民眾配合。

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責任編輯：黃悅晴