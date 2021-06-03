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【小兒腸胃】4歲男童零食代替正餐致便秘及矮小　中醫教2招推拿紓緩不適

社會 16:16 2021/06/03

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4歲男童零食代替正餐致便秘及矮小，中醫教2招推拿紓緩腸胃不適。（iStock圖片）

腸胃疾病可阻礙兒童體格及智能發展。中醫表示，嬰幼兒先天脾臟嬌嫩，功能並未發育健全，身體急速成長，脾胃面對巨大轉變；後天兒童愛好零食，形成偏食，營養失衡，均容易形成便秘等脾胃疾病，建議家長培養正確喂養習慣，不能以零食代替正餐。

若腸胃嚴重不適，註冊中醫師凌雅萍接受TOPick訪問表示，可影響氣血的產生，營養的吸收，日久會引起肺、腎、心、肝諸臟不足，阻礙兒童的體格發育及智能發展。

兒童脾胃保健食療：

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凌雅萍表示，曾見過一名4歲男童一周沒有便意，正餐時吃不多，身型亦較同齡矮小，原來家人習慣於男童正餐食量少時，讓他隨後以零食充飢，令他培養壞習慣，認為不吃正餐，便能吃副食。經診斷後醫師建議家人為男童安排定時的排便習慣，並勸服男童均衡飲食便能長高，再配合中藥及推拿治療約3個月後，便秘、面黃的問題得以改善。

不少小朋友怕飲中藥，她指出小童可接受推拿、耳穴及艾灸等療法，當中推拿治療易於小兒接受，家長亦可在家中操作。摩腹方面，小童須仰臥，家長把全掌或掌根置於腹部，以肚臍為中心，順時針做環形摩揉動作約3分鐘。

家長亦可捏脊為小兒紓緩腸胃不適。須將小兒俯臥，家長站在其身側，拇指及其餘四指對稱用力，沿着脊柱的兩旁，雙手交替用捏法把皮肉捏起來，由尾椎捏到大椎兩旁，邊捏邊向前，重複3至5次，當捏第3次時，每3次將皮膚提起1次，以加強刺激。提和捏的加度應以孩子皮膚微紅為宜，不可過度。每日1次，連續6天為療程，休息1天，再作第2療程。

部分家長存有以零食獎勵子女的觀念，凌雅萍表示零食可安排在正餐與正餐之間，以達到補充能量、充飢的作用，但切記不能影響正餐進食，更不能代替正餐，建議家長選擇低糖、低脂、低鹽類的零食，如麵包、水果蔬菜乾、堅果、紫菜等。

同場加映，鼻瘜肉徵狀似鼻敏感，嚴重可影響呼吸，即看：

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記者：陳麗娜

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