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回應CY倡發展郊野公園邊陲　林鄭：每屆政府均採不同策略

政治 17:15 2021/05/18

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

林鄭月娥回應梁振英的評論。（林宇翔攝）

特首選舉明年3月舉行，全國政協副主席梁振英近日多番出招，包括批評現屆公務員不能做到「Do it or die」、提出發展郊野公園邊陲等。特首林鄭月娥今日隔空回應，稱「我和公務員團隊，都有胸襟接受批評。」

特首戰近期已拉開戰幔，包括行政會議成員湯家驊撑林鄭連任、「梁粉」張志剛談CY任特首的優勢等。而CY近期亦動作多多，例如在Facebook上談房屋改革、接受訪問等。

林鄭月娥今早出席行政會議前，就被問到如何看待CY的言論。她表示，每個人都有言論自由，尤其是批評政府的自由度，但她又為公務員隊伍說項，稱香港作為相對複雜的城市，能夠每日正常運作，都是靠公務員盡心盡力。

對於CY提出發展郊野公園邊陲，林鄭指出，每屆政府的策略都有不同，而今屆政府認為要開拓新土地，「將單幅土地用途，改成另一用途，最終都會沒有土地」，而且會遇到市民反對，強調自己有親身感受，因為多年都負責土地供應工作。

她又談及，上周引用土地收回條例收回3幅新界土地，形容做法破格、突破性，會繼續以客觀、可滿足條例要求的法律手段，開拓及爭取更多房屋用地。

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撰文 : 傅流螢

政治 特首選舉 林鄭月娥 梁振英

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