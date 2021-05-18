林鄭月娥︰凍結黎智英財產　更鞏固香港國際金融中心地位

▲ 林鄭今（18日）在出席行會前會見傳媒。（林宇翔攝）

當局上周根據港區國安法，凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的壹傳媒有限公司股份。特首林鄭月娥指，留意到有西方媒體藉此攻擊香港的國際金融中心地位，但她強調，香港的國際金融中心地位不會受影響，反而更能被鞏固，因為沒有人可以利用本港的金融體系，進行危害國家安全行為。

林鄭今（18日）在出席行會前會見傳媒。被問及如何評價保安局凍結黎智英財產行動，她表示，由於案件已進入司法程序，不方便作出評論，她強調，當局維護國家安全必須依法辦事，亦會執法必嚴、違法必究，又指國家法賦權警務處國家安全處，在執行有關危害國安罪行時，可凍結懷疑涉及危害國安罪行的財產，指保安局局長是按法律採取適當行動。

她續指，保安局有關行動說明特區政府，在履行維護國家安全的職責方面是「非常認真和嚴謹」，因為涉及的不單是香港社會的安全，亦是14億人民的安全，所以執法機構一定會依法辦事。

另外，被問及在港區國安法通過後，今年參與六四集會或呼喊「結束一黨專政」，是否違反國安法，林鄭回應指，任何公眾集會都有一套制度，來決定它是否合法或是否經過批准，她不能夠根據一個隨便提出的情境，便回答「可以還是不可以」，但她提到目前仍然有「限聚令」。

她又稱，每當有傳媒要求她按法律個別評論一件事是否合法，「都是強人所難」，因為要視乎事件的當事人身處的情境及意圖，強調法律最終的詮釋是交給香港的法庭。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰尹櫻霖