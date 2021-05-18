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【肥牛擱淺】安格斯肥牛隨海水沖向屯門黃金海岸　區議員籲泳客勿食用

社會 16:41 2021/05/18

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安格斯肥牛隨海水沖向屯門黃金海岸，區議員籲泳客勿食用。

屯門黃金泳灘近日再有凍肉被沖向近岸，一包包經雪藏包裝的美國安格斯肥牛，沖往泳灘防鯊網對出。屯門區議員巫堃泰稱，已通知政府部門處理。

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巫堃泰於fb表示，黃金泳灘一帶昨日發現多批肉類，印有美國安格斯牛包裝。他相信這批安格斯肥牛凍肉，已經在室溫海水浸泡一段時間，相信已滋生不少細菌。他建議泳客見到這批肉類時，不應拿回家食用。

TOPick將向食環署及海事處提問，了解事件最新情況。

他稱已通知相關部門處理，海事處亦會短期內於海上盡快清理。今次不是首次於黃金泳灘發現凍肉，於去年7月，曾經發現一批雪藏豬手、雞翼，黃金泳灘一帶擱淺，更於烈日曝曬下發出濃烈惡臭。

當時有內地報道稱，南沙一艘裝載凍肉的貨船翻側，豬手隨著水流漂上岸。可是香港海事處則表示，當時未有接獲內地通報相關沉船事件。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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